На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки без світла залишилося понад 10 тисяч людей

У ніч проти 30 травня на Хмельниччині внаслідок ворожої атаки було пошкоджено повітряну лінію обленерго. Унаслідок цього знеструмлювалось 10,4 тисячі абонентів.

Як уточнили у Міністерстві енергетики, станом на ранок без світла залишаються 528 абонентів.

Крім того, у Миколаївській області на одній з підстанцій обленерго аварійно відключалося обладнання, пошкоджене внаслідок бойових дій.

На Харківщині внаслідок бойових дій пошкоджено проводи на високовольтних повітряних лініях.

Водночас у Запорізькій області під час огляду високовольтної повітряної лінії на землі було виявлено розвідувальний безпілотник. На місце викликали ДСНС та поліцію, дрон прибрали.

Також через обстріли є відключення від газопостачання. Зокрема, у Харківській області – 100 абонентів, у Донецькій – 131.

Як додали у Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – загальним обсягом 19 518 МВт-год.

На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються.

Як повідомлялося, унаслідок падіння уламків ворожих дронів на Дніпропетровщині пошкоджені будинок та лінія електропередач.

Із кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.