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НАУ підтримує акцизний законопроєкт для фінансової стабільності України

бензин,заправка,азс

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала ухвалений Кабінетом міністрів та направлений до Верховної Ради законопроєкт №11256, що передбачає поетапне підвищення акцизів на всі види пального.

У профільній асоціації бачать справедливий та ефективний підхід до наповнення бюджету, який є вкрай необхідним для фінансової стабільності країни, передає УНІАН.

Президент НАУ Ярослав Старовойтенко наголосив: "Однією з ключових цілей запропонованих змін є забезпечення збалансованого підвищення акцизів на всі види моторного палива, створюючи більш справедливі умови для всіх учасників ринку, гарантуючи, що кожен власник авто, незалежно від виду пального, бере повноцінну участь у наповненні бюджету".

Старовойтенко також відзначив: "Очевидно, що запропоновані зміни збережуть економічну вигоду для споживачів СВГ. Пропорційне підвищення акцизів на бензин та СВГ збереже різницю у роздрібних цінах на бензин та СВГ на рівні 25 гривень за літр (за незмінних інших факторів), що залишить ціни на СВГ привабливими для автомобілістів. Об’єми його споживання суттєво не зміняться. За розрахунками Мінфіну, такі зміни по акцизам на пальне сприятимуть збільшенню бюджетних надходжень на майже 2,7 млрд грн щомісячно вже в ІІ півріччі 2024 року".

У НАУ з розумінням ставляться до вимушених непопулярних кроків з підвищення податків. Адже фінансування сектору оборони та безпеки можливе виключно за рахунок внутрішніх джерел.

Читайте також: Підвищення акцизів: що буде з цінами на нафтопродукти

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив та направив до ВР проєкт закону №11256, що передбачає поетапне підвищення та вирівнювання ставок акцизів на пальне. Згідно із запропонованими змінами, вже з 1 липня поточного року акциз на бензин збільшиться до 242,60 євро за 1000 літрів, акциз на дизельне паливо збільшиться до 177,60 євро за 1000 літрів, а акциз на скраплений газ зросте до 165 євро за 1000 літрів.

Нафтогазова Асоціація України є галузевим об’єднанням, що представляє інтереси найбільших гравців нафтогазового ринку. До її складу входять провідні оптові, роздрібні, видобуваючи, переробні підприємства, представники національного, міжнародного, приватного та державного секторів. Асоціація активно співпрацює з урядом, підприємствами та ЗМІ з метою розвитку нафтогазової галузі та впровадження європейських стандартів якості.

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Топ коментарі
+5
Спочатку угробили бізнес, який ще міг працювати. Потім на той бізнес, який ще якось дихає на ладан, обкладуть новими податками, і об'являть звичним поняттям "оптимізація". Зе-звіздець! Обіцяли зруйнувати систему - виконаємо! Єдина обіцянка, яку реально виконують.
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30.05.2024 12:22
+2
А те, що підвищення цін на пальне призведе до підвищення цін на все інше, теж прораховано? Чи дехто думає, що гаманці споживачів бездонні, як у "нових ліц"?
А додати сюди підвищення ціни на електроенергію...
Перспектива вражає! Якщо до повномаштабного вторгнення я на 500 гривнів міг скупитися їжею на 2-3 дні, то зараз на цю суму я можу зайти та хіба що подивитись та понюхати. А після цього "покращення" мене, з тими 500 гривнями, за жебрака приймуть чи як?
Принцип "більше доїти та менше годувати" набирає обертів. ІМХО
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30.05.2024 12:41
+1
Пилите гири....
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30.05.2024 12:15
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Пилите гири....
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30.05.2024 12:15 Відповісти
Спочатку угробили бізнес, який ще міг працювати. Потім на той бізнес, який ще якось дихає на ладан, обкладуть новими податками, і об'являть звичним поняттям "оптимізація". Зе-звіздець! Обіцяли зруйнувати систему - виконаємо! Єдина обіцянка, яку реально виконують.
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30.05.2024 12:22 Відповісти
А те, що підвищення цін на пальне призведе до підвищення цін на все інше, теж прораховано? Чи дехто думає, що гаманці споживачів бездонні, як у "нових ліц"?
А додати сюди підвищення ціни на електроенергію...
Перспектива вражає! Якщо до повномаштабного вторгнення я на 500 гривнів міг скупитися їжею на 2-3 дні, то зараз на цю суму я можу зайти та хіба що подивитись та понюхати. А після цього "покращення" мене, з тими 500 гривнями, за жебрака приймуть чи як?
Принцип "більше доїти та менше годувати" набирає обертів. ІМХО
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30.05.2024 12:41 Відповісти
Ок де взяти тоді гроші на озброєння, що ви пропонуєте?
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30.05.2024 12:55 Відповісти
На мою думку, припинити тиск на малий та середній бізнес (щоб не тікали за кордон) і брати обертом (кількістю), а не захмарними цінами.
Звісно (наприклад), можна виставити шубу з ціною 50тис і чекати покупця на неї. Одна така покупка і місяць закритий. А можна ту ж шубу продавати за 5тис і за місяць продати більше десятка. А якщо зауважити, що реальна вартість тієї шуби 3тис, то в прибутку будуть усі.
(ціни, звісно, "від стелі", але це приклад для розуміння моєї думки).
Якось так
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30.05.2024 13:03 Відповісти
яке озброєння? якби україні прийшлосьби оплатити хоч пару ракет і залпів патріот ---на тому війна би і скінчилась.......ти клоун - цих податків хватить на три ракети які і так дають даром а біди зробить на 50 років в перед як не на сто.......валянок тупий ----збільшення акцизу призведе до збільшення доходів ділків ....вог як не платив акциз так і не бьуде платити - але тобі коли ти будеш купувати пальне на возі рахунок буде з акцизом ....тільки той акциз не піде в бюджет який розкрадає зе банда і уряд а цей акциз піде івахіву в карман ну з якого він трохи занесе зе банді
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30.05.2024 13:15 Відповісти
Безмозглий бот ти так не відповів де взяти гроші на оплату військовим підвищених доплат і на оборонку

Даром дають явно замало щоб щось змінити у війні, потрібно самим щось виробляти...

Чи такий клоун як ти що сидить в тилу думаєш вічно будеш сидіти поки там будуть гинути військові а Україна втрачати території?
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30.05.2024 14:25 Відповісти
А розходи вони не хочуть оптимізувати? Щоб не 14 мільярдів на метро, пару мільярдів на чергову розв'язку і мільйони на оздоблення міста квітами? І так в кожному місті.
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30.05.2024 12:53 Відповісти

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