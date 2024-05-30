Виробник паспортів у Литві пов’язаний з олігархом режиму Лукашенка, – ЗМІ

Литовська компанія Garsų pasaulis, яка виробляє паспорти в Литві, пов’язана з Віктором Шевцовим, близьким до мінського режиму олігархом.

Про це повідомляє мовник LRT.



За даними розслідування журналістів, у 2011 році компанія, яка керувала Garsų pasaulis спільно з білоруським монополістом "Голографічна індустрія", який виробляє голограми, заснувала в Литві спільну компанію GP Holographics. Вона надавала Garsų pasaulis голограмну плівку, що використовується під час виробництва документів для третіх країн.



Серед акціонерів "Голографічної індустрії" – Шевцов, якого називають гаманцем білоруського диктатора Олександра Лукашенка.



Керівниця Garsų pasaulis Ганна Янаускене повідомила, що всі зв'язки з GP Holographics припинилися у 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні – акції компанії продані, і товари більше не замовляються.



За даними розслідування, Garsų pasaulis продав акції GP Holographics Шевцову, що належали йому, через посередника.



Попри це, Garsų pasaulis і GP Holographics, як і раніше, зареєстровані у Вільнюсі за однією і тією ж адресою і мають одного й того ж адміністратора та бухгалтера.



Наразі 70% акцій GP Holographics належать Шевцову. Ще 10% – білоруській компанії "Голографічна індустрія", 15% – генеральному директору останньої Олександру Бабаренку.

Як повідомлялося, У Литві на сотні тисяч євро покарали компанію за купівлю товарів у російської фірми.