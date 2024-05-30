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"Укрзалізниця" призначила на вихідні "гірський шатл" до Карпат

укрзалізниця

На найближчі вихідні, 1 та 2 червня, "Укрзалізниця" призначає "гірський шатл" зі Львова до Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, поїзд №816 Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22, до Івано-Франківську прибуде о 17:39-17:43, Яремче – 19:10-19:14, Татарів-Буковелю – 19:39-19:41, Ворохти – 19:52, а 2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова наступним розкладом руху: Ворохта – 19:52-19:56, Ясіня – 20:34-20:36, Кваси – 20:59-21:01, Рахів – 21:19.

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів – Львів відправиться з Рахова 2 червня о 03:48, до станції Кваси прибуде о 04:07-04:09, Ясіня – 04:31-04:33, Ворохта – 05:12-05:18, Татарів-Буковель – 05:28-05:30, Яремче – 06:03-06:07, Івано-Франківськ – 07:50 - 07:55, прибуття у Львів о 10:07, а 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху.

Окрім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин – у дні курсування поїзда до Рахова)

Переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" анонсувала реконструкцію залізничного вокзалу у Львові

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Шоб підвозити призовників на біатлон? Спортивне орієнтування в Карпатах а потім заплив в Тисі.
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30.05.2024 11:10 Відповісти
нескінченне, вже п'ятирічне, прездобольство пєрєсідєнта (он же - Лєгітімний-2) перетворюють зазвичай врівноважених людей на, м'яко кажучі, потенційних злочинців (в очах, звісно, зевлади), настільки, що при при тригерних словах "шатл Татарова" в одному реченні, рука вже сама тягнеться до "парабєллума"...
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30.05.2024 11:25 Відповісти
Десь при слові "шатл" збудилася Верещучка.
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30.05.2024 11:41 Відповісти
" Все розмінували , готуемо шатли в Крим" 2021р.
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30.05.2024 13:27 Відповісти
"Слуги" ******* їздити відпочивати з комфортом!
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30.05.2024 12:24 Відповісти
Букевель-стратегічний обєкт.
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30.05.2024 12:30 Відповісти

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