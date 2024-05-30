Уламки ворожих дронів на Дніпропетровщині пошкодили будинок і ЛЕП

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів на Дніпропетровщині пошкоджені будинок та лінія електропередач.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, вночі сили оборони збили над областю 7 ворожих "Шахедів" – Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах.

"Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач", – уточнив він.

Крім того, 30 травня агресор обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Зокрема, поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.

Лисак додав, що наслідки атаки уточнюються, постраждалих немає.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.