НБУ презентував нову 10-гривневу монету, присвячену військовій спецслужбі транспорту. ФОТО
Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету "Державна спеціальна служба транспорту".
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту – військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни. Наразі її військовослужбовці забезпечують не лише безперебійну роботу транспорту в тилу, але й розмінування деокупованих територій, будівництво фортифікацій, охорону критичної інфраструктури та її відновлення.
Дизайн монети
Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.
На реверсі монети по колу розміщені написи "Державна спеціальна служба транспорту" та гасло її військовослужбовців: "Незламні духом відновлять Україну!".
У центрі композиції рельєфно зображено емблему служби та схематичний міст, що символізує транспортну інфраструктуру України.
Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута; скульптор – Анатолій Демяненко.
Обіг та продаж монети
Нацбанк поступово підкріплюватиме обіговими пам'ятними монетами банки та СІТ-компанії (Cash-in-Transit компанії, – ред.) для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться ці монети від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 грн.
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам'ятних монет.
Однак частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики. До ролика входитиме 25 монет "Державна спеціальна служба транспорту". На спеціально оформленому сувенірному папері, в який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Державної спеціальної служби транспорту та схематичне зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. Тираж роликів – 20 тис. штук.
У інтернет-магазині нумізматичної продукції Націбанку продаж таких роликів у сувенірному пакованні розпочнеться з 30 травня 2024 року.
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