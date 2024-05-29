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АЕС (797) ремонт (1450) Енергоатом (1175) електроенергія (4083) Петро Котін (42) відключення світла (559)

Відключення світла можуть повернутися найближчими днями через ремонти енергоблоків АЕС, – Котін

аэс,аес

Відключення світла, відсутні вже два дні поспіл через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради 29 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня, – ред.), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.

За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

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Топ коментарі
+4
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29.05.2024 20:27
+4
Другими словами, если тарифы не поднимут до уровня хотелок Ахметова, то опять будут отключения.
Шантаж.
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29.05.2024 21:15
+2
прорашистські енергограбіжники в Україні , ніяк не нажеруться .
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29.05.2024 20:29
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29.05.2024 20:27 Відповісти
прорашистські енергограбіжники в Україні , ніяк не нажеруться .
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29.05.2024 20:29 Відповісти
А можна не ремонтувати, щоб не вимикати світло? Ремонт під час нестачі генераціі, то як срати без наявності паперу
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29.05.2024 20:39 Відповісти
можа не ремонтувати. Тоді будуть аварії, викиди радіації. І діти з мутаціями
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29.05.2024 20:43 Відповісти
ти чув про "ремонт" за часів Ющенко, Бандюковича, Порошенко? Та і ремонт ремонту різниця. А ці шахраї кожен квартал щось ремонтують
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29.05.2024 21:42 Відповісти
Не чув. Як і не знав, яку кількість аппендиксів, видаляли тоді за рік, в найближчій лікарні. І що с того? Це означає, що не видаляли аппендикси при Ющенку?
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29.05.2024 22:31 Відповісти
Не чув? То йди лікуй зуби у проктолога
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30.05.2024 04:42 Відповісти
Бачу друже, тобі таке лікування сподобалося🤣
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30.05.2024 13:23 Відповісти
що ти бачиш? Бачу що ти плутаєш ППР із вигаданним "ремонтом". Чому кожен зелений пісатель вважає себе фахівцем у будь який галузі НГ та суспільства?
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30.05.2024 14:29 Відповісти
дурнів зелена влада лікуватиме - за рохунок саміх дурнів. Кажу тобі, вся ця еісенитниця заради
Із 1 червня https://forbes.ua/news/uryad-planue-pidvishchiti-tarif-na-***************-dlya-naselennya-mayzhe-vdvichi-kogo-tse-stosuvatimetsya-29052024-21443 уряд планує підвищити тариф для побутових споживачів , які споживають на місяць понад 100 кВт-год, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт-год. На засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%.
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30.05.2024 14:41 Відповісти
Шара закінчилася, от тебе і ковбасе. Меньше будете кондиціонери включати, коли ще навіть спеки нема
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30.05.2024 15:05 Відповісти
важко сперичатися з блазнем.лише одне питання - що там епоха бідності?
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30.05.2024 15:10 Відповісти
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30.05.2024 15:12 Відповісти
Ти хвора людина. А я не психіатр, пробач. Нічим не зможу допомогти
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30.05.2024 17:05 Відповісти
ти - дивись малюнок Додам впертий жебрак без кондьору. Купи собі віяло
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30.05.2024 17:26 Відповісти
Ремонт атомних енергоблоків з реакторами типу ВВЕР проводиться щорічно з перевантаженням ядерного палива. Знімається кришка реактора, ядерне паливо переміщається в басейни витримки. Проводиться контроль металу корпусу реактора та інші операції. Після чого ядерне паливо частково заміняється на свіже та розміщається в реакторі згідно розрахунків. Отже реакторам типу ВВЕР потрібна щорічна зупинка для перевантаженням палива. На реакторах типу РБМК, які експлуатувалися на ЧАЕС, була змога перевантажувати паливо при працюючому реакторі.
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29.05.2024 21:44 Відповісти
Другими словами, если тарифы не поднимут до уровня хотелок Ахметова, то опять будут отключения.
Шантаж.
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29.05.2024 21:15 Відповісти
Євросезон на носі."Шлюхтер" треба посілювати. Ось і "ремонтують" щось весь час
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29.05.2024 21:44 Відповісти
Ахметка уже сдулся, теперь уже тарифы ЕС в деле
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29.05.2024 22:18 Відповісти
Та вимкніть це світло зовсім. Світло цілодобово це розкіш. Пожили в епоху кінця епохи бідності і досить. Володя отримав подльше правління без виборів і це його і 6-ти менеджерів основна мета здійснена, а не якесь там світло. У них світло є і буде, а нарід? Зайдіть в кошару і подивіться, є у вівців світло?
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29.05.2024 22:38 Відповісти

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