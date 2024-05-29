Відключення світла можуть повернутися найближчими днями через ремонти енергоблоків АЕС, – Котін
Відключення світла, відсутні вже два дні поспіл через підключення до мережі після ремонтів двох енергоблоків АЕС, можуть повернутися з виведенням найближчими днями в ремонт чергових атомних блоків.
Про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради 29 травня, передає Інтерфакс-Україна.
"Зараз у нас вісім енергоблоків працюють. Два дні немає обмежень, тому що ми вивели з ремонту два енергоблоки (26 і 27 травня, – ред.), але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.
За його словами, блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
Раніше глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
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Із 1 червня https://forbes.ua/news/uryad-planue-pidvishchiti-tarif-na-***************-dlya-naselennya-mayzhe-vdvichi-kogo-tse-stosuvatimetsya-29052024-21443 уряд планує підвищити тариф для побутових споживачів , які споживають на місяць понад 100 кВт-год, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт-год. На засіданні уряду 30 травня буде розглянуто проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу для населення на 80%.
Шантаж.