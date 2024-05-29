FlixBus запустив три нові автобусні маршрути з України до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі – FlixBus – анонсував запуск трьох міжнародних маршрутів із України: Київ-Кишинів​ через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін​ через Львів і Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта​.

Про це повідомили в компанії, передає ЕП.

Нові маршрути

Зокрема, повні маршрути нових ліній такі:

Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – Міжнародний аеропорт "Кишинеу" – Кишинів. Автобуси курсують на цьому маршруті щодня.

Трускавець – Дрогобич – Стрий – Львів – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт "Модлін"). Відправлення автобусів за цим маршрутом буде відбуватися три рази на тиждень починаючи з 1 червня. З Трускавця – відправлення у вівторок, четвер та суботу. У зворотньому напрямку автобус відправлятиметься у середу, п'ятницю та неділю.

Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Івано-Франківськ – Калуш – Стрий – Мукачево – Ужгород – Аеропорт Будапешта – Будапешт (Неплігет). Перший рейс заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться у четвер та неділю о 09:20 ранку. У зворотньому напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках та п’ятницях.

Як нагадали в компанії, загалом FlixBus має вже 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС, із них 9 заїжджають у аеропорти.

У березні цього року FlixBus запустив нову автобусну лінію між Україною та Німеччиною – з Києва до аеропорту Штутгарта.

Раніше повідомлялося, що FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10-15, додавши поїздки до нових країн на захід та південь від України. Крім того, оновить флот автобусів.