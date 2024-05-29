БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2136 відвідувачів онлайн
Новини
1 370 3
нафта (4620) росія (13638) санкції (4104) страхування (650) страхові компанії (266)

Євросоюз готує санкції проти страхувальника танкерів "тіньового флоту" Росії, – Bloomberg

танкер

Єврокомісія розглядає доцільність запровадження санкцій проти російської страхового гіганта "Інгосстрах", який є одним з основних страхувальників для танкерів, які перевозять російську нафту в обхід встановлених країнами "Великої сімки" обмежень.

Цю пропозицію висунула одна із держав-членів ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Водночас співрозмовники агентства зауважують, що таке рішення може бути ризикованим, адже важко прорахувати його наслідки не лише для російської торгівлі нафтою, але й для більш широких міжнародних потоків сировинних товарів, які страхує "Інгосстрах".

Джерела агентства зазначають, що обговорення санкцій проти російського страхового гіганта наразі перебуває на ранній стадії, тому "Інгосстрах" не увійшов до 14-го пакета антиросійських санкцій, який країни ЄС ще не затвердили.

Навіть якщо пропозицію схвалить Єврокомісія, вона все одно зіткнеться з численними перешкодами, враховуючи традиційну позицію Угорщини, яка послідовно блокує санкції проти російської енергетики, додали співрозмовники.

Читайте також: Британський банківський гігант HSBC остаточно пішов з Росії

Як повідомлялося, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

"Інгосстрах" входить до п’ятірки найбільших російських страхових компаній, серед іншого, він страхує танкери російського "тіньового флоту" замість західних компаній.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
які санкції??? Завтра ж цієї страхової компані не буде .але буде зареєстрована десь в ЄС.або в США.та сама жарага під назвою іншою...
показати весь коментар
29.05.2024 20:52 Відповісти
Забороніть суднам із страховкою не від ПиендАй клаб заходити в порти, проходити протоки, канали.
показати весь коментар
29.05.2024 21:13 Відповісти
В дупу запхайте собi ті санкції. ***** срав на ті санкції з високої колокольні
показати весь коментар
29.05.2024 21:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 