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ритуальні послуги (9) росія (13638) ціни (3277)

У Росії ціни на труни злетіли на 66%

росія,труна

Розв’язана Росією війна проти України спровокувала різке зростання вартості ритуальних послуг та товарів у РФ. Так, у лютому за виготовлення труни росіяни мали заплатити в середньому 7,4 тис. руб. (2,2 тис. грн), і порівняно з лютим 2022 року ціна підскочила на 66% – тоді труну можна було купити приблизно за 4,5 тис. руб.

Про це йдеться в даних Росстату, передає The Moscow Times.

Також дорожчає копання могил. Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року). У лютому цього року такі роботи обходилися в середньому 10,2 тис. руб., тоді як у лютому 2022 року за них потрібно було віддати близько 7,9 тис. руб. Тобто за два роки війни копання могил стало дорожчим на 23%.

Окрім того, зросла вартість кремації. Якщо у лютому 2022 року за неї потрібно було заплатити в середньому 21 тис. руб., то тепер – уже 32 тис. руб. (+52%). 

Середня вартість похорону за підсумками 2023 року становила 54,9 тис. руб., що на 6% більше, ніж 2022 року – тоді церемонія поховання обходилася в 47,3 тис. руб. 

У галузі пояснюють зростання цін інфляцією, коливаннями курсу валют та подорожчанням сировини, зокрема деревини та металу.

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Не так давно було журналістське розслідування, як заробляють шалені кошти на похованнях військових (і не тільки) але державі на це начхати, бо заробляють "потрібні" люди. Тому, краще б розбиралися з тим, що коїться тут, а не переймалися, що там у рашистської мерзоти.
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30.05.2024 03:00 Відповісти
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30.05.2024 11:47 Відповісти

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