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продукти (666) ціни (3277)

В Україні впали ціни на молоду капусту

капуста

Ціни на ранню білокачанну капусту на українському ринку продовжують знижуватися.

Зараз оптові партії капусти врожаю 2024 року пропонують по 6-10 гривень за кілограм ($0,15-0,25), за тиждень ціни на неї знизилися на 20%, підрахували аналітики проєкту EastFruіt.

Відтак, зараз ціна на ранню капусту в Україні вже в середньому на 82% нижча, ніж у аналогічний період минулого року.

Основною причиною зниження цін виробники називають сезонне збільшення пропозиції капусти нового врожаю, а також досить невисокий попит на неї. Тож виробники не виключають, що тенденція до зниження цін у даному сегменті збережеться на ринку й надалі.

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"Насамперед, фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. Також ситуацію посилюють досить низькі темпи збуту цієї продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями з огляду на короткий термін реалізації цього овочу", – зазначається у повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Ранняя капуста как и другие овощи не по сезону ето отрава. Производители соревнуются друг с другом сипя кто больше химии чтобы на день раньше получить товар чем у конкурентов
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29.05.2024 20:46
+3
В мене сусід той ще тестер. Каже на таку капусту "загадкова". ******** салат "с маянезіком". Загадка у тому чи буде вночі спати чи нітрати візьмуть гору і прийдеться перевіряти каналізацію на міцність. За результатами тестів вже я маю змогу визначити чи то вже капуста чи ще хімічна зброя.
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29.05.2024 20:53
+3
ттак що зеленим дякувати???
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29.05.2024 21:12
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Впали, бо доляр росте.
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29.05.2024 20:21 Відповісти
Долар не росте. Гривня падає.
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29.05.2024 20:34 Відповісти
Хазяйкам на замітку. Замість того, щоб коментарі писати, готуйтеся до зими. Поки що капусточка молода і відносно не дорога.
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29.05.2024 20:41 Відповісти
У Франції такої капусти нема.
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29.05.2024 20:41 Відповісти
Ранняя капуста как и другие овощи не по сезону ето отрава. Производители соревнуются друг с другом сипя кто больше химии чтобы на день раньше получить товар чем у конкурентов
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29.05.2024 20:46 Відповісти
В мене сусід той ще тестер. Каже на таку капусту "загадкова". ******** салат "с маянезіком". Загадка у тому чи буде вночі спати чи нітрати візьмуть гору і прийдеться перевіряти каналізацію на міцність. За результатами тестів вже я маю змогу визначити чи то вже капуста чи ще хімічна зброя.
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29.05.2024 20:53 Відповісти
Все нормально з капустою. Перевірила.
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29.05.2024 21:48 Відповісти
ттак що зеленим дякувати???
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29.05.2024 21:12 Відповісти
А кто помнит какого персонажа Азирова, он тоже хвастался что цены на капусту упали)
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29.05.2024 21:14 Відповісти
кінець епохи бідності??
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29.05.2024 21:35 Відповісти
ха-ха-ха
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29.05.2024 21:35 Відповісти
І Україні поменшало людей.
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29.05.2024 22:12 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕМОГА
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29.05.2024 22:22 Відповісти
Не чую хвалебні оди Мусійчук-беня дай команду.
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29.05.2024 22:32 Відповісти
Капуста то таке, а що там з цінами на цибулю? А пів вареника ще продають?
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29.05.2024 22:34 Відповісти
Все це стало можливим завдяки потужним дипломатичним зусиллям офісу президента і особисто Верховного Головнокомандуючого! Шах і мат, порохоботи!
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29.05.2024 22:57 Відповісти
як при кровосісі
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30.05.2024 08:12 Відповісти

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