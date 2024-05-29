Завтра, 30 травня, відключень світла не планується, – "Укренерго"
На завтра, 30 травня, відключень світла по всій території України не заплановано.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Як зауважили в компанії, у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.
29 травня відключення світла також не планувалися.
Чому відключення світла залежать від погоди
В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди.
"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначили в "Укренерго".
Крім того, розпочалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.
Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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(за 1 КВт⋅час) Страна Стоимость
Великобритания (на 28.05.2024) 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
Германия (на 27.05.2024) 0,073 $ 0,067 € 2,93 грн.
Франция 0,091 $ 0,084 € 3,69 грн.
Испания 0,042 $ 0,039 € 1,71 грн.
Италия 0,124 $ 0,115 € 5,03 грн
ССыкуны европейские, в Украине зп по 4к
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
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