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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Завтра, 30 травня, відключень світла не планується, – "Укренерго"

світло,маскування,світломаскування

На завтра, 30 травня, відключень світла по всій території України не заплановано.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Як зауважили в компанії, у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлять додатково.

29 травня відключення світла також не планувалися.

Чому відключення світла залежать від погоди

В "Укренерго" пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди.

"Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться", – зазначили в "Укренерго".

Крім того, розпочалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам "Укренерго" доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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Топ коментарі
+7
Як ціну на електрику підняли, так відразу погода покращилась!!!
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29.05.2024 18:53
+3
Те вчера были по 2,64, но маленькие (отключали), а скоро по 4,80, но большие (не будут).

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29.05.2024 18:56
+3
Відновили всю пошкоджену енергосистему. О диво дивне.
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29.05.2024 19:27
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Як ціну на електрику підняли, так відразу погода покращилась!!!
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29.05.2024 18:53 Відповісти
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29.05.2024 18:58 Відповісти
Те вчера были по 2,64, но маленькие (отключали), а скоро по 4,80, но большие (не будут).

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29.05.2024 18:56 Відповісти
Відновили всю пошкоджену енергосистему. О диво дивне.
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29.05.2024 19:27 Відповісти
Рєнат- чудотворець за 4.80 .
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29.05.2024 19:29 Відповісти
Якщо так і далі піде, то ринкові базарники самі собі вимикатимуть ел. енергію щоб у квитанції було менше за оплату. Це ринок, їжТе.
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29.05.2024 19:38 Відповісти
Незабаром Укренерго почне експортувати недостатніх 8 Гвт електроенергії до країн Європи.
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29.05.2024 19:50 Відповісти
Стоимость электроэнергии в Европе в разных валютах на 29.05.2024
(за 1 КВт⋅час) Страна Стоимость
Великобритания (на 28.05.2024) 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
Германия (на 27.05.2024) 0,073 $ 0,067 € 2,93 грн.
Франция 0,091 $ 0,084 € 3,69 грн.
Испания 0,042 $ 0,039 € 1,71 грн.
Италия 0,124 $ 0,115 € 5,03 грн
ССыкуны европейские, в Украине зп по 4к
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29.05.2024 20:09 Відповісти
Це біржові ціни, роздрібні, -в рази більші. Але, якщо брати по відношенню до середньої зарплатні, -українці платять найбільше.
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30.05.2024 10:00 Відповісти
Нет никакой необходимости в отключении электроэнергии. Это ИПСО для ограбления народа, чтобы оправдать повышение цен. Охренели полностью от безнаказанности. Воруют десятками миллиардов, а мы должны все это оплачивать.

ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html

"Нагрели" руки на 68 млрд: ГАСУ обнаружила схемы хищения в "Укрэнерго"
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html

заволодіння під час воєнного стану електроенергії НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу 716 млн грн.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3844824-slidstvo-u-spravi-pro-716-miljoniv-zbitkiv-ukrenergo-zaversili.html

через ряд порушень Національної енергетичної компанії "Укренерго" Правил ринку електроенергії оператор системи передачі електроенергії лишився 1,13 млрд гривень, які "осіли" у приватній компанії і не можуть бути використані на оновлення української енергомережі, пошкодженої російськими ракетними
показати весь коментар
29.05.2024 21:30 Відповісти

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