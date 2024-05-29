Україна завершила модернізацію найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польшею. ФОТОрепортаж

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Державним агентство відновлення та розвитку інфраструктури та проєктом USAID "Економічна підтримка України" закінчило роботи з модернізації автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

Що було зроблено для автомобільногопункту пропуску

Зокрема, встановлено 10 модульних будівель: 4 санітарних приміщення і 6 офісів для оформлення документів.

Усі приміщення адаптовані для людей із інвалідністю. Кожен модульний офіс повністю утеплений та мебльований, обладнаний системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключений до комунікацій.

Також було замінено дорожнє покриття, відремонтовано тротуари та бордюри, ливневу каналізацію, пофарбовано металеві огорожі.

Окрім того, було встановлено і понад 450 світлодіодних ліхтарів та світильників та двоє мобільних динамічних ваг для транспортних засобів.

Роботи на залізничному пункті пропуску

Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Зокрема, там уже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску.

Фінансування від USAID

У 2023-2026 роках Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт "Економічна підтримка України" заклало $115 млн на безпосередню підтримку уряду України, зокрема Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури, Державній митній служби та "Укрзалізниці" для модернізації 42 пунктів пропуску України.

Раніше повідомлялося, що реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску "Рені" завершено: він готовий до запуску спільного митного та прикордонного контролю між Україною та Молдовою.













