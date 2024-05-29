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одруження (9) Дія (582)

"Швидше, ніж у Лас-Вегасі": В "Дії" почали збирати заявки на одруження по відеозв’язку

одруження в Дії

У додатку "Дія" розпочинають бета-тестування послуги шлюбу по відеозв’язку.

Майбутні молодята вже можуть подавати заявки на участь у тестуванні та одними з перших зареєструвати шлюб онлайн, повідомили у службі підтримки "Дії".

"Створіть сімʼю з "Дією" швидше, ніж у Лас-Вегасі! Клік – подали заяву про шлюб, провели церемонію й одружились попри відстань та війну", – зазначається у повідомлені.

Водночас у "Дії" застерегли, що хоча новий сервіс ще перебуває на етапі бета-тестування, шлюб буде зареєстровано офіційно.

Взяти участь в бета-тесті мають дві людини – наречена та наречений, які відповідають таким вимогам:

  • повнолітні громадяни України;
  • мають ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";
  • мають ідентифікаційний код;
  • неодружені або офіційно розлучені.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв’язок у застосунку "Дія" наприкінці березня.

Щоб зареєструвати шлюб, необхідно у застосунку відправити заяву, працівник ДРАЦСу проводе церемонію одруження по відеозвʼязку. Після цього наречені підписують актовий запис про шлюб за допомогою "Дія.Підпису".

Нагадаємо, у лютому 2023 року у "Дії" запустили можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн.

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Особенно одруження с вдовами и у кого дети годовалые? Так?
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29.05.2024 18:57 Відповісти
У Зеленського вже з ума сходять не по дитячому.
На третьому році війни сказати що Дія то виріб програмістів з ФСБ і КДБ Белорусі якось не камільфо.
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29.05.2024 19:07 Відповісти
А справи відкривати не будуть за одруження з інвалідами на групі?
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29.05.2024 19:16 Відповісти
Щас начнется женитьба на инвалидах и одиноких матерях с 3-5 детьми. Не выходя из дома. Я так понимаю можно будет и на иностранных гражданках так жениться.
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29.05.2024 19:20 Відповісти
Економіка одразу зросте, жіночки заведуть женихарні
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29.05.2024 22:35 Відповісти
А буде колись жрат в дії? Для лояльних режиму? Бо інші або не ставлять ту дію зовсім, або ставлять із конкретною метою і зносять як зробили що треба. Додайте туди хлєба і зрєліщ, ну або просто жрат і шапіто-95 запхніть ***** туди подалі від цієї реальності.
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29.05.2024 19:43 Відповісти
Знову хайп,знову реклама дешевого неякісного продукту "дія".І рекламний слоган відповідає,я б ше добавив "і безпечно,як з презервативом".
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29.05.2024 22:03 Відповісти
Парад спермотоксикозних дебілів. 😁
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30.05.2024 01:06 Відповісти

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