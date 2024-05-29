До України почали повертатися глобальні контейнерні компанії

Глобальні контейнерні перевізники повертаються в Україну, навіть якщо порти країни залишаються під ударом. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd цими вихідними стане першим магістральним оператором, який почне пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України.

Про це пише Splash.

Hapag-Lloyd почне працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.

MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) також має відновити регулярний фідерний сервіс до портів "Великої Одеси". Сервіс працюватиме з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту. Перший суднозахід заплановано на середину червня. Рейси прийматиме Контейнерний термінал Одеса, передає LIGA.net.

На початку квітня керівник Hapag-Lloyd Ukraine Валерій Леонов зазначав, що перспектива відновлення роботи в сенсі повноцінного оперування контейнерної лінії зараз виглядає сумнівною через багато факторів. Насамперед це воєнний ризик. Крім цього, це також обмежений обсяг вантажів на Чорному морі в цілому та непередбачувана кон'юнктура попиту саме українських вантажів.

Голова Адміністрації морських портів Юрій Литвин своєю чергою говорив, що Україна працює над відновленням довоєнної номенклатури вантажів.

За його словами, порти "Великої Одеси" вже прийняли й відправили 10 суден-контейнеровозів, і ця тенденція зберігатиметься.

За слоами Литвина, з огляду на поточну динаміку 2024 рік однозначно стане абсолютно рекордним і за сприятливої безпекової ситуації вийде на середній довоєнний рівень вантажообігу – понад 100 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем. До одеського порту "Чорноморськ" 3 квітня зайшло перше судно для транспортування контейнерів.

У квітні 2024 року портові оператори в морських портах України обробили 9,91 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник квітня минулого року.