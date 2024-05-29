У Дністрі впав рівень води, річку подекуди можна перейти вбрід: В "Укргідроенерго" пояснили причини
Рівень води у Дністровському водосховищі різко впав внаслідок використання води для виробництва електроенергії та дефіциту опадів.
Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".
"З середини квітня 2024 року скидні витрати з Дністровської ГЕС були вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи енергосистеми. З 15 травня скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим Міжвідомчою комісією", – повідомили в компанії.
Водночас протягом травня дефіцит опадів та підвищена температура повітря зумовили значне зниження водності Дністра та його приток. Тому приплив до Дністровського водосховища становить близько 30% від норми, зазначають в "Укргідроенерго".
При цьому в компанії запевняють, що рівень води у Дністровському водосховищі поки що не критичний, хоча він продовжує знижуватися.
"Станом на 8:00 28 травня позначка рівня води у верхньому б’єфі становить 114,38 м, приплив води до Дністровського водосховища 90 кубометрів на секунду. На даний момент позначка верхнього б’єфу не є критичною, наприклад для порівняння – у 2022, через маловоддя та низький рівень припливу, вона становила 112,57 м", – зазначають в компанії.
В "Укргідроенерго" додали, що наразі ситуація стабілізувалася, інтенсивне спрацювання водосховища припинилося. Однак для забезпечення нижче розташованих населених пунктів водою Дністровська ГЕС зобов’язана пропускати не менше 110 кубометрів води на секунду.
"Враховуючи, що приплив на даний час менший за норму для даного періоду року, спрацювання водосховища може продовжуватися, і очікувано може складати декілька сантиметрів на добу", – зазначають в "Укргідроенерго".
Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Дністер поблизу Хотинської фортеці обмілів, подекуди його можна перейти вбрід, стверджують очевидці. У Чернівецькому рибоохоронному патрулі виданню "Молодий буковинець" пояснили обміління річки спрацюванням Дністровського водосховища для виробництва електроенергії та засухою.
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