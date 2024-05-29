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ГЕС (124) Дністровська ГАЕС (21) Укргідроенерго (273)

У Дністрі впав рівень води, річку подекуди можна перейти вбрід: В "Укргідроенерго" пояснили причини

Дністер

Рівень води у Дністровському водосховищі різко впав внаслідок використання води для виробництва електроенергії та дефіциту опадів.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"З середини квітня 2024 року скидні витрати з Дністровської ГЕС були вимушеним заходом для підтримання стабільної роботи енергосистеми. З 15 травня скиди з Дністровського водосховища відповідають встановленим Міжвідомчою комісією", – повідомили в компанії.

Водночас протягом травня дефіцит опадів та підвищена температура повітря зумовили значне зниження водності Дністра та його приток. Тому приплив до Дністровського водосховища становить близько 30% від норми, зазначають в "Укргідроенерго".

При цьому в компанії запевняють, що рівень води у Дністровському водосховищі поки що не критичний, хоча він продовжує знижуватися.

"Станом на 8:00 28 травня позначка рівня води у верхньому б’єфі становить 114,38 м, приплив води до Дністровського водосховища 90 кубометрів на секунду. На даний момент позначка верхнього б’єфу не є критичною, наприклад для порівняння – у 2022, через маловоддя та низький рівень припливу, вона становила 112,57 м", – зазначають в компанії.

В "Укргідроенерго" додали, що наразі ситуація стабілізувалася, інтенсивне спрацювання водосховища припинилося. Однак для забезпечення нижче розташованих населених пунктів водою Дністровська ГЕС зобов’язана пропускати не менше 110 кубометрів води на секунду.

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"Враховуючи, що приплив на даний час менший за норму для даного періоду року, спрацювання водосховища може продовжуватися, і очікувано може складати декілька сантиметрів на добу", – зазначають в "Укргідроенерго".

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Дністер поблизу Хотинської фортеці обмілів, подекуди його можна перейти вбрід, стверджують очевидці. У Чернівецькому рибоохоронному патрулі виданню "Молодий буковинець" пояснили обміління річки спрацюванням Дністровського водосховища для виробництва електроенергії та засухою.

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Топ коментарі
+6
У зв'язку з цим в уряді готується рішення про необхідність суттєвого підвищення цін на споживання та відведення води.
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29.05.2024 18:36
+6
Ухилянти - відкривається суходіл на Молдавію. Прикордонникам з блок-постами приготуватися.
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29.05.2024 18:41
+3
Це такий натяк для зацікавлених осіб?
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29.05.2024 18:27
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Це такий натяк для зацікавлених осіб?
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29.05.2024 18:27 Відповісти
Уявляю, як Тиса скоро обміліє))
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29.05.2024 19:03 Відповісти
В нас на річці порівняно з весною на півтора метра впав рівень
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29.05.2024 18:36 Відповісти
У зв'язку з цим в уряді готується рішення про необхідність суттєвого підвищення цін на споживання та відведення води.
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29.05.2024 18:36 Відповісти
Ухилянти - відкривається суходіл на Молдавію. Прикордонникам з блок-постами приготуватися.
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29.05.2024 18:41 Відповісти
по 50 за куб і по 40 за відведення буде норм?
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29.05.2024 18:52 Відповісти
В мене 80 грн з водовідведенням вже більше року.
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29.05.2024 18:57 Відповісти
Ого,теж хочу 80 грн.в мене 112 грн і ще з червня планують підняти.
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29.05.2024 20:34 Відповісти
Просто «Боржомі» тече з крана.
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29.05.2024 23:11 Відповісти
Дякуемо. ДЯКУЕМО. Ну что ещё нужно? Вот же оно счастье. Зато в ЕС твёрдой походкой идём.
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29.05.2024 18:55 Відповісти
кацапський підр, іди нахєр
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29.05.2024 20:07 Відповісти
Гадаю в цілях безпеки скинули воду
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29.05.2024 19:36 Відповісти
Щоб ухилянти не тонули?
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29.05.2024 20:13 Відповісти
ні води, ні риби. а сонце як припече, то взагалі про воду потрібно забути. цікаво, що за діяч запропонував скинути воду до такого рівня та ще під час нересту. річка до кінця року не відновиться це факт
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29.05.2024 19:58 Відповісти
Такое ощущение, криминал который крышует эту движуху проплатил рекламу. Ждём новых утопленников уже в Днестре. И не боятся люди с рюкзаками кэша доверять свою судьбу кидалам?
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30.05.2024 00:17 Відповісти

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