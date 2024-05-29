"Енергоатом" припинить платити зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС
НАЕК "Енергоатом" два роки платив зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС, які вимушено покинули свої домівки, але тепер припинить це робити.
Працівники ЗАЕС досі отримували 2/3 заробітної плати, або один посадовий оклад за вимушений простій, повідомили у пресслужбі "Енергоатома".
Однак довгий час перебування у простої може негативно вплинути на рівень їхньої кваліфікації, вважають у держкомпанії.
"У звʼязку з цим "Енергоатом" закликає працівників ЗАЕС звертатися до Дирекції з персоналу щодо переведення на вакантні посади. Це надасть можливість зберегти свої професійні навички, опанувати нові спеціальності, забезпечити себе повноцінною заробітною платою", – зазначається у повідомленні.
В "Енергоатомі" уточнили, що для таких працівників є вакансії у структурних підрозділах компанії у Нетішині, Вараші, Южноукраїнську, Славутичі та Києві, їм обіцяють забезпечити необхідне навчання та бронювання військовозобовʼязаних.
"У разі відмови зайняти вакантні посади в Компанії, НАЕК буде вимушений переглядати умови зайнятості працівників Запорізької атомної електростанції, які перебувають у вимушеному простої, та розглядати питання про тимчасове призупинення трудових договорів", – додали в компанії.
Як повідомлялося, із початку повномасштабної війни НАЕК "Енергоатом" працевлаштував 539 працівників тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на інші посади. Крім того, у відрядженнях та за роз’їзним характером працюють 710 осіб.
У простій з підвищеною оплатою в розмірі одного посадового окладу "Енергоатом" перевів 2177 працівників ЗАЕС, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.
За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 000 з 11 000 українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.
Будь ласка, зачекайте...
До Чонгара 150 км., я так думаю шо на шляху нiякого серйознрго збройного сопротiвленiя не було.
А виїхало явно не більше ніж 600 чоловік з 11000 тисяч....
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Сюда нажать.
Наскільки відомо, за це є стаття в ККУ!! Впевнена, вони погодились залишитись на ЗАЕС і працювати з окупантами на певних умовах. Крім цього, як повідомляло NBC, окупанти плотять персоналу ЗАЕС своїми грошовими одиницями заробітну плату, і персонал її приймає.
Що на це скажите?!