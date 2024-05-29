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Енергоатом (1175) зарплата (1094) Запорізька АЕС (333)

"Енергоатом" припинить платити зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС

заес,аес,запорізька

НАЕК "Енергоатом" два роки платив зарплати працівникам окупованої Запорізької АЕС, які вимушено покинули свої домівки, але тепер припинить це робити.

Працівники ЗАЕС досі отримували 2/3 заробітної плати, або один посадовий оклад за вимушений простій, повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

Однак довгий час перебування у простої може негативно вплинути на рівень їхньої кваліфікації, вважають у держкомпанії.

"У звʼязку з цим "Енергоатом" закликає працівників ЗАЕС звертатися до Дирекції з персоналу щодо переведення на вакантні посади. Це надасть можливість зберегти свої професійні навички, опанувати нові спеціальності, забезпечити себе повноцінною заробітною платою", – зазначається у повідомленні.

В "Енергоатомі" уточнили, що для таких працівників є вакансії у структурних підрозділах компанії у Нетішині, Вараші, Южноукраїнську, Славутичі та Києві, їм обіцяють забезпечити необхідне навчання та бронювання військовозобовʼязаних.

"У разі відмови зайняти вакантні посади в Компанії, НАЕК буде вимушений переглядати умови зайнятості працівників Запорізької атомної електростанції, які перебувають у вимушеному простої, та розглядати питання про тимчасове призупинення трудових договорів", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, із початку повномасштабної війни НАЕК "Енергоатом" працевлаштував 539 працівників тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на інші посади. Крім того, у відрядженнях та за роз’їзним характером працюють 710 осіб.

У простій з підвищеною оплатою в розмірі одного посадового окладу "Енергоатом" перевів 2177 працівників ЗАЕС, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 000 з 11 000 українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

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Топ коментарі
+15
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29.05.2024 18:32
+10
Нічого собі. Люди виїхали на підконтрольну територію і два роки не працювали, а просто сиділи?
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29.05.2024 17:56
+8
Нічого дивного. Знайомі працювали в окупованому Дебальцево на залізниці, 3 роки отримували від України зарплату...(((
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29.05.2024 18:09
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Нічого собі. Люди виїхали на підконтрольну територію і два роки не працювали, а просто сиділи?
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29.05.2024 17:56 Відповісти
Нічого дивного. Знайомі працювали в окупованому Дебальцево на залізниці, 3 роки отримували від України зарплату...(((
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29.05.2024 18:09 Відповісти
Это называется поддержка своих работников
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29.05.2024 18:10 Відповісти
Так, вони гадали, що ЗСУ швидко звільнить їхнє місто, поки вони сидять в Києві. Потім вони повернуться, розсядуться по своїх кабінетах і будуть згадувати, як вони "героїчно" перемагали. Але ось як воно вийшло...
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29.05.2024 18:15 Відповісти
Вторгнення почалось 24 лютого, а уже 1 березя ЗАЭС була оточена росiйськими вiйськами.
До Чонгара 150 км., я так думаю шо на шляху нiякого серйознрго збройного сопротiвленiя не було.
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29.05.2024 19:23 Відповісти
"Сопротивлениє " залишається лише в головах зе лохторату
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29.05.2024 20:48 Відповісти
Більше двох тисяч чоловік, отримували зарплату перебуваючи в окупації....
А виїхало явно не більше ніж 600 чоловік з 11000 тисяч....
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29.05.2024 23:30 Відповісти
А пенсію на окупованих вже 10років платять, там суми у мільярдах кожного місяця, як це тобі Ілона Маск? Грузини пенсію на окупованій зразу припинили платити, а наші платять, тобто комусь потрібно, хтось з цього має гешевт. У нас пенсії солідарні, тобто ті хто працює платить пенсіонеру, наші платники податків утримують і на ЛДнрах і своїх, а їхні працівники- КУЙ вам, а ще і воюють проти. Деякі скажуть, вони помруть з голоду, а навпроти вони по дві пенсії отримують і ржуть з українських людей, мов лохи вони. Битий не битого везе.
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30.05.2024 08:31 Відповісти
зелена харківська вата - наздоганяй і обганяй, бажано в слід за Гепою ))
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29.05.2024 19:44 Відповісти
Зелені падли мабуть і на захист ЗАЕС від ракет щорічно виділяють 1 млрн грн
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29.05.2024 18:18 Відповісти
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29.05.2024 18:26 Відповісти
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29.05.2024 18:32 Відповісти
Зеленський працює на цих чуваків,що по ссилці на відео.Для них руками Рашки чиститься теріторія України.
https://www.tiktok.com/@fuck.off486/video/7359326166081146118?_r=1&_t=8mkzjuS2enO Сюда нажать.
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29.05.2024 20:19 Відповісти
Ніхіба собі. Так можна виплачувати зарплату всім окупованим, вони не гірші за атомщиків: там же наші люді(с). На кого працює наша влада? Минулого року Енергоатом витратив на запчастини для ЗАЕС *******. Просто якийсь пзд..ць головного мозку і не проконтролюєш, де ті гроші.
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29.05.2024 20:40 Відповісти
Проконтролювати й знайти можна що завгодно, бо ніщо не виникає з нічого і не зникає в нікуди. Зеленим це просто непотрібно.
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30.05.2024 12:56 Відповісти
А витрати на зарплати включені в тариф за електроенергію?
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30.05.2024 08:47 Відповісти
1000%!!
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30.05.2024 12:26 Відповісти
А як тоді, щодо співпарці з окупантами і робота на окупаційний режим на окупованій території?!
Наскільки відомо, за це є стаття в ККУ!! Впевнена, вони погодились залишитись на ЗАЕС і працювати з окупантами на певних умовах. Крім цього, як повідомляло NBC, окупанти плотять персоналу ЗАЕС своїми грошовими одиницями заробітну плату, і персонал її приймає.
Що на це скажите?!
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30.05.2024 19:15 Відповісти

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