ЄБРР готує проєкт зі страхування вантажів на території України. Механізм має запрацювати до кінця року

Європейський банк реконструкції та розвитку розробляє проєкт, який дозволить страхувати товари, що знаходяться на території України, до того, як вони потрапляють на території, де можна використовувати страхування від міжнародних страхових компаній.

Про це заявила асоційована директорка, старша банкірка Агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець під час Agro Ukraine Summit 2024, сказано в повідомленні "Української зернової асоціації".

"В Україні вже надаються послуги страхування зерна і суден, які вже вийшли з України, є інституції, які надають страхування інвестицій від воєнних ризиків. Ми ж працюємо над страхуванням товарів, які знаходяться на зберіганні чи в дорозі й перебувають на території України, де ризиків надзвичайно багато.", – сказала Лебединець.

Вона додала, що такий вид страхування буде стимулювати торгове фінансування.

Очікується, що механізм страхування запрацює до кінця 2024 року.

Страхування воєнних ризиків

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.

"Список самих військових ризиків на першому етапі запуску механізму буде дуже обмежений", – зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Тому що саме поняття "військово-політичні ризики" – дуже широке, воно включає всього-всього багато, в тому числі ризики зміни регуляцій. Ми говоримо зараз, на першому етапі, виключно про прямі матеріальні втрати в результаті військових дій: знищення, пошкодження потужностей, майна тощо", – пояснила Рожкова.

У листопаді минулого року Кабінет Міністрів створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Він дозволить знизити чинні страхові внески для перевізників, які експортують та імпортують в Україну морем.