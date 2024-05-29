Німеччина закликала країни ЄС остаточно відмовитися від імпорту енергоресурсів із Росії

Німеччина закликає Європейський Союз зробити більше, аби скоротити останні 20% російського імпорту енергоносіїв, які досі надходять до ЄС.

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідний лист, передає enkorr.

Так, найбільша економіка Європи разом із Чеською Республікою просить блок створити робочу групу високого рівня для визначення шляхів поступової зупинки постачань російського газу, що залишилися, включно зі скрапленим природним газом, а також нафти і ядерних матеріалів, які досі надходять у Європу, згідно з листом, з яким ознайомилося агентство News.

Міністри енергетики блоку мають зустрітися в четвер, 30 травня, щоб підбити підсумки так званого плану REPowerEU, введеного після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб зменшити залежність від постачання енергії з РФ.

"Заради нашого енергетичного суверенітету й безпеки ми повинні продовжувати систематично скорочувати імпорт газу, нафти, а також радіоактивних матеріалів із Росії", – сказано в листі міністра економіки Німеччини Роберта Хабека й міністра торгівлі Чехії Йозефа Сікели до міністра енергетики Бельгії Тінне.

Хоча після повномасштабного нападу Росії на Україну Євросоюзу на 80% вдалося скоротити імпорт енергії з РФ, яка колись була його найбільшим постачальником, багато країн блоку залишаються залежними від російського газу, а також ядерного палива для атомних електростанцій.

Через припинення постачань газу після початку великої війни імпорт СПГ з Росії збільшився приблизно до 18 млрд кубометрів 2023 року з менш ніж 14 млрд кубометрів до лютого 2022 року, згідно з даними ЄС.

Російський газ у ЄС

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявляла, що відмова від російського газу дорого коштуватиме для Євросоюзу, але він до цього готовий.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наразі транзит російського газу збитковий для "Нафтогазу", тому що "Газпром" не виконує всі вимоги контракту, який діє до кінця 2024 року, розповідав голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов.

При цьому НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому", вимагаючи доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати".

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.