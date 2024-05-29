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Кабмін (7634) тарифи (1243) електроенергія (4083) Підвищення тарифів (214)

Кабмін підвищить тарифи на електроенергію для населення з 1 червня на 80%, – ЗМІ

тариф на електроенергію підвищать

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня.

Тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% – з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на джерело в уряді.

Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

"Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись", – уточнив співрозмовник видання.

Читайте також: Нацкомісія підвищила тарифи водоканалів. Поки що тільки для бізнесу

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів до кінця травня. Він обіцяв, що нові тарифи залежатимуть від обсягів споживання.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.

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Топ коментарі
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29.05.2024 17:03
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29.05.2024 17:02
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29.05.2024 17:06
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Спроси у мамы как в то время подымались тарифы при тандеме Порошенко-Ахметова.

Цитирую СМИ того времени:

В Украине в июле 2019 г. могут, как минимум, в 1,5 раза повысить цены на электроэнергию для населения. Действующий тариф покрывает лишь 50% экономически обоснованной стоимости "тока". После открытия рынка тарифы будут определять спрос и предложение
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29.05.2024 20:49 Відповісти
Пане- а куди поділися гроші з минулого "підвищення"..?!!!
Чому так легко знищили Трипільску ТЕЦ...?!
ДумайТЕ...)
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29.05.2024 19:36 Відповісти
Існують ше такі гаджети, як бойлер, пралка, праска, без котрих жоден з нас не обходиться у повсякденному житті. А там ТЕНи стоять по 1,5...2 кВт. Тепер, Сергій інкогніто, знов порахуйте на пальцях кіловати. Оті 80% пересічному пенсіонеру вильються у 10% його пенсії.
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29.05.2024 20:18 Відповісти
Вы так пишите, как будто не сидите на субсидии...
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29.05.2024 20:27 Відповісти
Не пиши куйні, зелені пдраси зробили все щоб субсидії отримували одиниці.
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30.05.2024 05:00 Відповісти
Я дійсно не сиджу на субсидії.
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30.05.2024 16:44 Відповісти
в мене близько 50 квт/міс., з бойлером, пралкою, праскою і т.п. Вмієте на пальцях рахувати? то навчитеся економити
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29.05.2024 22:16 Відповісти
Якщо прати і прасувати 1 раз на місяць то може бути
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29.05.2024 22:48 Відповісти
оптимізуйте пральний-прасочний цикл. І ви до х зекономите. Чого машинку ганяти порожньою заради 3 сорочок. Зайвих речей - завались.
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29.05.2024 22:52 Відповісти
Я бачу ви як наш припіздент-теж великий казкар
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29.05.2024 22:57 Відповісти
заздрити погано. Краще вчіться у розумних людей. Або платіть дурні гроші. Мені не шкода
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29.05.2024 23:02 Відповісти
Ну я розумний, фізику вчив і можу порахувати що на нагрів 100л бойлера потрібно близько 5кВт. Одного такого нагріву вистачає на один день сімʼї в режимі економії. Тобто ваших 50 квт/міс вистачить на 10 днів тільки бойлеру, а все інше руками при свічках. Квартира без газу це 500-1000кВт на місяць в залежності від сезону. Тобто, хтось із нас тут бреше, я, фізика або ви.
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30.05.2024 10:15 Відповісти
ХЗ, як ви рахуєте. 100 літрів гарячої води в день? Мені помитися повністю вистачає 2 літри води з пляшки від кока-коли. Під Оріховим))) Але, якщо серйозно: поцікавтесь нормативами витрати води на одну особу на добу в Лондоні. Дізнаєтесь багато нового))) А, якщо хочете щодня приймати теплу ванну - то платіть, та й по всьому.
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30.05.2024 11:27 Відповісти
Якщо ви під Оріхов візьмите ще й дружину з дітьми, то теж дізнаєтесь багато нового ))

ПС. Норма споживання гарячої води за умови відсутності загальнобудинкового лічильника - 3 кубометри на особу або 100л на добу. Лондон десь далеко, а в Азії сарану їдять.
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30.05.2024 15:38 Відповісти
що це за маячня написана?? які 3м/3? щоб подоїти лохів? Тоді так.
А по факту більше 1 м/3 води у мене ніколи на 1 не буває.
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30.05.2024 15:43 Відповісти
Азія - це ми, голубе...)))
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02.06.2024 12:41 Відповісти
для тупих. В мене центральне гаряче водопостачання і бойлер на 30 літрів. Беріть калькулятор і рахуйте. А ні, то йдідь в школу і вчиться заново.
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30.05.2024 15:13 Відповісти
Судячи по коментам це просто бот націлений на нагнітання тут негативу. Пояснюю іншим, ця людина спеціально провокує вкидами як десь гарно і які всі тупі, або ж навпаки як десь складно, а ми тут в шоколаді ниємо. Кормити дискуссіями такого сенсу немає, чим більше буде з таким сміттям спілкування, тим краще воно виконає свою роботу і отримає якусь копійку. Радує тут тільки одне, що там дійсно копійки і зараз йому немає іншого виходу як читати цей текст, можливо навіть відповідати, і в цей же час усвідомлювати свою нікчемність, бо на нормальну роботу не беруть, перспективи в житті ніякої і в кінці все одно на гроші кинуть.
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30.05.2024 15:32 Відповісти
В мене все те саме,ще є електрочайник і духова шафа,мультиварка,пилосос , мікроволнова піч,телевізор , комп'ютері холодильник.Живемо в трьох.Вкладаюсь в 15 кВт.Це правда за добу,але цифра цифра теж не велика,навіть менша чим 50.Спробую нічим не користуватись наступний місяць.По результату відпишусь.
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29.05.2024 22:55 Відповісти
той же набор. Але без мультиварки. У вас має бути на трьох 150-250. При норм. користуванні.
Ну а не вмієте - то платіть.
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29.05.2024 23:00 Відповісти
Мабуть у вас кіловати збільшеної енергетики.Коли оселя вся на електриці і живе ТРИ людини,то хоч ти ви...бись,ну не буде 150-250 кВт.Якщо митись раз на тиждень,прасувати раз у два тижні,вимикати вдень холодильник і лягати спати,поки ще на вулиці видно-згоден,можна вкластись.
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29.05.2024 23:04 Відповісти
що таке збільшена енергетика?
вода гаряча централізовано. Що це за миття раз на тиждень.
Холодильник супер ощадливий, як і все лампочки. Лягаю не раніше 2х ночі. прасую рідко, бо прання рідко и лише забитою речами машинкою.

Короче беріть мене 4им, за місяць проживання я вас навчу зуб даю.
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29.05.2024 23:09 Відповісти
Стоп,стоп,стоп ."Вода гаряча централізовано".Трішки вище було щось про бойлер.Так ось-бойлер основний споживач електрики,та як тягне 2.4 кВт і гріється до повного 2.5 години.А це майже 200 кВт на місяць,за умови трьох людей і хоча раз за добу прийняти душ.А буває і два рази-перед роботою і після.
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29.05.2024 23:13 Відповісти
бойлер включаю, коли немає гар. води. Він в мене на 30 літрів. Гріється за 40-45 хв. Якщо б бойлер грів кожен день, то не вийшло б 50 квт напевно. Але і 150 точно б не було.
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29.05.2024 23:23 Відповісти
З вашими знаннями і вмінням калькулювати потрібно в Трускавець на тиждень і в раду. Прості рішення ваше все.
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30.05.2024 10:17 Відповісти
так, прості рішення і плачу близько 50 квт/міс.
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30.05.2024 15:11 Відповісти
Два рази на добу душ? Ти ви сибарит, батечку))) А ванну гарячу щовечора не пробували?)) Вас в Францію на перевиховання: душ на три хвилини в кабіні з теплою водою - три євро в монетоприйомник. І всі все встигають. В Ісландії в хостелах - 1.5-2 хвилини. І теж всім вистачає. Правда, є ньюанс - там миються розніжені європейці і амермканці, а не суворі напівдикуни з пострадянської України)))
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30.05.2024 11:32 Відповісти
в мене знайома вишла замуж за франуза. Багатого. Жалілася що він був в шоці, як вона сидить у ванній))) довелося їй перевиховуватися 😂Найсмішніше, що питання не в грошах, а в менталітеті.
Це ж скільки на твоє миття і сидіння там витрачається дурно енергії, обурювався він.

А тут люди понакупали бойлера на 100-200 літрів і скавучать про ціни. Я спецом бойлер брав на 30л (може навіть 25), щоб швидко і дешево.
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30.05.2024 15:20 Відповісти
так це ж тільки світло. А далі ціни тупо на ВСЕ виростуть ще на процентів 70.
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30.05.2024 09:23 Відповісти
Ще забув.Індукційна плита.
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29.05.2024 23:00 Відповісти
в мене електро. Але не знаю, різницю скільки жере та і та. Плиту використовую щоб приготувати наперед. Далі розігрів мікроволновкою. Вона фігню бере
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29.05.2024 23:03 Відповісти
Магнитик сними со счётчика, чуть больше будет ))))
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30.05.2024 09:14 Відповісти
да триндеж, як таке можливо??? Бак 60л працює за добу майже 4години на 2кв осінь-весна.
Досить брехати. Чи то миєтесь раз на тиждень/місяць???
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30.05.2024 09:32 Відповісти
ще раз. В мене бойлер 25 чи 30літрів. Забув. Гріється десь 40 хв. Де триндеж???треба пошукати його тех паспорт, скину вам хар-ки. Звісно його не включаю, коли є гаряча вода.
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30.05.2024 15:24 Відповісти
Ну то хай шукають в своїх карманах гроші , вони хто ? Менеджери, окей , спочатку витратили 20 лярдів на абсолютно неефективний захист електростанцій ( хоча скоріше тупо вкрали гроші ) тепер підіймають тарифи на світло і налоги взагалі. Висновок ? Менеджери гімно, в тюрягу на пожиттєве як ворогів народу, хай відпрацьовують, поки не виплатять все до копійки з урахуванням відсотків, а, ну і родичів на яких записано майно також в тюрягу на пожиттєве. Ця влада влаштовує геноцид українців на пару з кацапами
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29.05.2024 20:29 Відповісти
Ну що ж...можна привітати 73%нелохів з черговим "пакращенням" від найвеличнішого...а по факту- громадян змушують вже вдруге заплатити за те що вже раз влада підвищувала з бадьорою
риторикою аро "відновлення енергоструктури"...і на що давали гроші також Західні партнери...і що не було збудовано так само як і "фортифікація" на Зарківщині...а зникло десь в офшорних кишенях...
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29.05.2024 19:34 Відповісти
Недавно стало відомо про зарплати та величезні премії керівництва Укренерго...
І там чомусь нічого і нікого не скорочують...а нові тарифи платитимуть люди,які в більшості і так ледве зводять кінці з кінцями...і це у воюючій країні...
ДНО...чергове..пробите...
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29.05.2024 19:41 Відповісти
При владі--реальні моральні потвори та запроданці.
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30.05.2024 16:57 Відповісти
А пенсії теж на 80% зелено-синє лайно підвищить?
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29.05.2024 20:09 Відповісти
Цитата з передвиборчої програми кандидата в президенти Зеленського: Я розповім Вам про Україну своєї мрії... Україну, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
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29.05.2024 20:18 Відповісти
Боже яке воно кончене це чмо зелене,коли його винесуть вперед ноггами
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29.05.2024 20:27 Відповісти
Нєєєєє ..кончені його до влади привели ...кончкніяк підтримують що узурпатор під час якось сраного стану вибори заблокував...українцістали заручниками банди жрмака з гондасявим клоуном.....
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29.05.2024 23:41 Відповісти
Цікаво,а як це будуть продавати "корисним хом'ячкам" через телемарафон?
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29.05.2024 20:42 Відповісти
А чого ви чекали? Менеджер Ахметова по сумісницву виконуючий роль прем'єра.
Як би прем'єром був директор водоканалу, то дорожчала б вода.
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29.05.2024 20:57 Відповісти
У вас не подорожчала водичка? То вам повезло
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29.05.2024 21:30 Відповісти
Тоесть, за год они подняли цену в четыре раза. А насколько доходы выросли с того времени?
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29.05.2024 21:09 Відповісти
Охренели полностью от безнаказаности. Воруют десятками миллиардов, а мы должны все это оплачивать.

ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html

"Нагрели" руки на 68 млрд: ГАСУ обнаружила схемы хищения в "Укрэнерго"
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html

заволодіння під час воєнного стану електроенергії НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу 716 млн грн.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3844824-slidstvo-u-spravi-pro-716-miljoniv-zbitkiv-ukrenergo-zaversili.html

через ряд порушень Національної енергетичної компанії "Укренерго" Правил ринку електроенергії оператор системи передачі електроенергії лишився 1,13 млрд гривень, які "осіли" у приватній компанії і не можуть бути використані на оновлення української енергомережі, пошкодженої російськими ракетними
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29.05.2024 21:23 Відповісти
Не бывает одной и той же цены при одновременной потере:

1)40% солнечной генерации,
2)90% ветровой генерации,
3)85% тепловой генерации,
4)44% атомной генерации.

Видимо некоторые забыли, что сейчас в Украине война и ситуация крайне тяжелая.
Спасибо хоть 100квтч оставили.

Задача одна - пережить зиму. Утепляйте дома, кто может ставьте солнечные панели. Но учтите, из 10квт номинальной летней мощности солнечных панелей зимой останутся скромные 700вт , если повезет и снег не закроет панели. То есть зимой панели мало чем помогут, если нет газового котла.
Переезжайте к родственникам в село или на дачи. Ставьте небольшие 8квт-9квт чугунные печки с варочной поверхностью (9т грн приличная украинская), закупайте дрова. На небольшой дом нужно 8-10кубов дров. Это не больше 10-12 т. грн. Если дом утеплить, то вместо +18 будет +21, а больше и не надо.
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29.05.2024 21:27 Відповісти
Роботу, школу, дитячий садок теж в село до родичів перевезти? І сісти їм на шию всією сім'єю в маленьку хатку. Пенсіонерам можливо варіант і підійшов би.
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29.05.2024 22:23 Відповісти
Универсальных советов быть не может. Нужно просто продумать как лучше подготовится к зиме. Я живу в селе и поставил солнечные панели в надежде, что будет газ и энергии от скудной энергии солнечных панелей будет достаточно чтобы работал газовый котел. На вариант без газа у меня есть сухие дрова с прошлого года. Как-то выживу.
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30.05.2024 09:48 Відповісти
Нажаль, тут питання виживання, вище людина все правильно написала. Готуйтесь зазделегідь зараз, щоб потім було менш незручно вам і родичам.
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30.05.2024 10:21 Відповісти
Та насправді я живу поки що в приватному будинку. В мене два генератори, один на газу. Три балони по 40л заправлені стоять плюс бенз в каністрах. Ближче до зими буду дивитися, може буржуйку якусь куплю. Дрова якісь в запасі є. Але от якби довелось десь до родичів їхати, то і їхати особливо немає куди, і якщо навіть поїхати то зупинеться все життя. Будемо по ситуації дивитися. На мою думку зараз наші боги енергетики просто ніяк не нажеруться і оці всі гойдалки і кіпіш чисто прилюдія до підняття тарифів на 80% як вони он вже анонсували. А зими особливо і чекати не потрібно буде. Жара літом вгатить, підуть в діло кондиціонери, морозилки в магазинах і на підприємствах активніше запрацюють і все. Якщо дійсно такий дифіцит то будемо знову по 4/2 без світла сидіти.
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30.05.2024 11:19 Відповісти
🤡🤡🤡
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29.05.2024 22:35 Відповісти
Поясніть будь ласка як підвищення тарифу зв'язано з забезпеченням енергією користувачів? Причому зруйнований приватний постачальник. Вони гроші будуть в топку кидати чи як?
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29.05.2024 22:51 Відповісти
А на какие деньги ДТЭК будет восстанавливать разрушенную генерацию? И если честно, то в государственном Центрэнерго намного большая вероятность, что вместо ремонта деньги будут украдены. Для ДТЭК восстановление означает продолжение бизнеса и продолжение получения прибыли. Для государственного Центрэнерго восстановление это шанс что-то украсть до очередной смены бенефициаров.

И еще, как еще заставить людей экономить? Когда людей призывали не включать лишнее - потребление максимум снижалось на 10%. А ведь нужно снижать потребление минимум на 40%.
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30.05.2024 09:57 Відповісти
А почему повышают тарифы? міністр енергетики Герман Галущенко про причины увелечения не сказал. Просто так увеличели, чтоб Ахметов не страдал.
Ни кацапов за разрушенную Украину Зеленский хочет знищити, а со Шмигалем и Ермаком. Зеленский добивает выживших украинцев.
Президет Украины избирается на срок пять лет. Время издевательств над народом Украины у Зеленского закончилось. Пора принимать решения. То что отвоевал Залужный, Зеленский сдал кацапам.
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29.05.2024 21:42 Відповісти
Ти не знаєш, які причини збільшення ціни на електрику??? Реально дебіл?
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30.05.2024 11:36 Відповісти
Хм, я думав більше піднімуть. Думаю не за горами ще одне підвищення!
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29.05.2024 21:58 Відповісти
@#%&*расы!!!!
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29.05.2024 22:47 Відповісти
Платня керівника Укрєнерго за 4місяця-......16 000 000 грвн.
А ВИ ще бажаете порядності. Аппетит приходить за часи приймання їжи !
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29.05.2024 22:53 Відповісти
Вот вам- що може зробити 73 відсотка дибілів.....людям гам всім потрібно -Не платити ні заякікомугальні послуги- окрім осбб...все...побачите як та наволоч зелена буде віщати..не платити,не за воду незагазнезасвітло....вибори...а тоді будуть тарифи....вибори. ...цянаволоч зелена та івзагалі - влада - це найбільший справжняй ворог українців ...але цебидло 73 відсоткове не винне- вони просто дибіли зворі...доречі порохоботи такіж.....
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29.05.2024 23:38 Відповісти
Звісно, що як звичайний громадянин, я не у захваті від будь-якого підвищення цін на будь що. Але, зрадоботам : пенсіонери-люди економні і цілком вкладаються у 100квт. Ті, хто хочуть заощадити-запросто можуть це також робити. Необов'язково вмикати теплі поли при +18 у приміщенні чи кондери при +25. Необов'язково тричі на день щоразу вмикати пралку заради двох забруднених дитячих речей. Необов'язково при працюючому бойлері намилюватися декілька хвилин, поки безперервно тече великим потоком тепла вода-на час намилювання воду можна вимикати. На вихідні, якщо ви їдете десь на дачу чи до родичів-бойлер можна взагалі вимикати. Необов'язково вмикати світло в усіх приміщеннях, поки ви вдома. І замість 4 лампочок у кімнаті, навіть світлодіодних, можна запросто обходитися щодня 1-ю. Для перегляду новин чи контенту необов'язково вмикати телевізор зі споживанням 100-300вт, можно переглядати таке на ноутах та планшетах. Замість вмикання варочної поверхні потужністю 2квт на комфорку можна вмикати мультиварку 1квт. Так, це усе-обмеження, до яких не усі готові. Але якщо є бажання економити під час війни-це реально.
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30.05.2024 00:23 Відповісти
Кто скажет, что ЗЕ выполнил своими обещалками ? Что он сказал , что у нас будет все , но он не сказал что у вас будет все , разные фещи.. Война , разруха , люди потеряли работу , бизнес , слов нет , просто окуеть , не известно когда война закончится ...
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30.05.2024 02:11 Відповісти
Надо знать -кто положит себе в карман прибыль от продажи электроэнергии .А от повышения цен -в чей карман ? Государству? Ну это мабуть шо нет .Мы без правные граждане ,барыги стригут деньжата с населения по полной .Ничего и делать не надо -укради электогенерацию и просто подними цену в двое -всё! Вывод ясен -не всё для фронта и победы -а всё на обдирание населения и её недр и богатств . Это дикий капитализм ,где основная заповедь -если у тебя власть -дури ближних своих ,обдирай ,грабь пока эта власть у тебя .Печаль да и только .
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30.05.2024 09:51 Відповісти
Я понимаю российское ИПСО, которое тут пасется постоянно и рассказывает что полномочия Зе закончились и украинский народ новыми тарифами ободрали как липку. У них такая работа, которую они успешно выполняют. Но наши дурни? Которые знают сколько генерации погибло под обстрелами и что взять энергию не откуда, а импорт может обеспечить совсем немного. Вместо болтовни начните готовиться к зиме сейчас, по всем сценариям. Ну и выключите лишнюю лампочку, соберите белье для полной загрузки стиралки и т.п. Нужно приучаться к энергоэффективной жизни, к зиме она должна стать нормой.
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30.05.2024 10:10 Відповісти
Що вас дивує? Більшість українців - недалекі люди з поганою аналітикою і повним нерозумінням економічних відносин і реалій. По простому - напівдурки, дебіли. Але, абсолютна більшість з них вміє писати коменти та ходити на вибори...
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30.05.2024 11:39 Відповісти
Зелень решила сделать здесь Италию у которой нет АЭС. Слава зиленским!!!
Стоимость электроэнергии в Европе в разных валютах на 29.05.2024
(за 1 КВт⋅час) Страна Стоимость
Великобритания (на 28.05.2024) 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
Германия (на 27.05.2024) 0,073 $ 0,067 € 2,93 грн.
Франция 0,091 $ 0,084 € 3,69 грн.
Испания 0,042 $ 0,039 € 1,71 грн.
Италия 0,124 $ 0,115 € 5,03 грн
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30.05.2024 12:21 Відповісти
Ваші цифри неправдиві.
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02.06.2024 12:48 Відповісти
это цены минфина https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/
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02.06.2024 13:02 Відповісти
Мені начхати, де ви їх взяли, вони НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ ЦИФРАМ В ПЛАТІЖКАХ ГРОМАДЯН ЄВРОПИ,
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02.06.2024 13:03 Відповісти
и мне плевать, что там в Европе, наши цены на электричество задраты в космос, зелень ворует как перед смертью, надеюсь они поздыхают все измазанные кровью граждан очень скоро
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02.06.2024 13:21 Відповісти
Якщо тобі плювати, що там в Європі, то нахріна ти виставляєш тут їх ціни на електроенергію ???
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03.06.2024 10:40 Відповісти
первый кому было начхать - это тебе, нахрен кому твои тогда комментарии.
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03.06.2024 12:49 Відповісти
На Минфине оптовые цены, розничные на порядок выше, вот внизу цены в ЕС вторая половина 2023. В Германии сейчас цены подупали , если у тебя закончился контракт, то можно найти годовые контракты на 30 евро центов, что примерно 13.2 грн за квтч.
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30.05.2024 14:00 Відповісти
тогда покажи оптовые в Украине
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02.06.2024 13:03 Відповісти
а ск мін зп та пенсія у европейців га, зебілято??
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01.10.2024 22:31 Відповісти
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