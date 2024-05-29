Кабмін підвищить тарифи на електроенергію для населення з 1 червня на 80%, – ЗМІ
Кабінет Міністрів на найближчому засіданні ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 червня.
Тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, зросте одразу на 80% – з 2,64 грн до 4,8 грн за кіловат, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на джерело в уряді.
Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.
"Проєкт рішення такий, але фінальне рішення може відрізнятись", – уточнив співрозмовник видання.
Як повідомлялося, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів до кінця травня. Він обіцяв, що нові тарифи залежатимуть від обсягів споживання.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів з 1 червня 2023 року підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год. Після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросла орієнтовно на суму до 250 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Цитирую СМИ того времени:
В Украине в июле 2019 г. могут, как минимум, в 1,5 раза повысить цены на электроэнергию для населения. Действующий тариф покрывает лишь 50% экономически обоснованной стоимости "тока". После открытия рынка тарифы будут определять спрос и предложение
Чому так легко знищили Трипільску ТЕЦ...?!
ДумайТЕ...)
ПС. Норма споживання гарячої води за умови відсутності загальнобудинкового лічильника - 3 кубометри на особу або 100л на добу. Лондон десь далеко, а в Азії сарану їдять.
А по факту більше 1 м/3 води у мене ніколи на 1 не буває.
Ну а не вмієте - то платіть.
вода гаряча централізовано. Що це за миття раз на тиждень.
Холодильник супер ощадливий, як і все лампочки. Лягаю не раніше 2х ночі. прасую рідко, бо прання рідко и лише забитою речами машинкою.
Короче беріть мене 4им, за місяць проживання я вас навчу зуб даю.
Це ж скільки на твоє миття і сидіння там витрачається дурно енергії, обурювався він.
А тут люди понакупали бойлера на 100-200 літрів і скавучать про ціни. Я спецом бойлер брав на 30л (може навіть 25), щоб швидко і дешево.
Досить брехати. Чи то миєтесь раз на тиждень/місяць???
риторикою аро "відновлення енергоструктури"...і на що давали гроші також Західні партнери...і що не було збудовано так само як і "фортифікація" на Зарківщині...а зникло десь в офшорних кишенях...
І там чомусь нічого і нікого не скорочують...а нові тарифи платитимуть люди,які в більшості і так ледве зводять кінці з кінцями...і це у воюючій країні...
ДНО...чергове..пробите...
Як би прем'єром був директор водоканалу, то дорожчала б вода.
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ
Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
"Нагрели" руки на 68 млрд: ГАСУ обнаружила схемы хищения в "Укрэнерго"
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-nagrili-ruki-na-68-mlrd-dasu-viyavila-shemi-rozkradannya-v-ukrenergo-detali-04-10-2023.html
заволодіння під час воєнного стану електроенергії НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу 716 млн грн.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3844824-slidstvo-u-spravi-pro-716-miljoniv-zbitkiv-ukrenergo-zaversili.html
через ряд порушень Національної енергетичної компанії "Укренерго" Правил ринку електроенергії оператор системи передачі електроенергії лишився 1,13 млрд гривень, які "осіли" у приватній компанії і не можуть бути використані на оновлення української енергомережі, пошкодженої російськими ракетними
1)40% солнечной генерации,
2)90% ветровой генерации,
3)85% тепловой генерации,
4)44% атомной генерации.
Видимо некоторые забыли, что сейчас в Украине война и ситуация крайне тяжелая.
Спасибо хоть 100квтч оставили.
Задача одна - пережить зиму. Утепляйте дома, кто может ставьте солнечные панели. Но учтите, из 10квт номинальной летней мощности солнечных панелей зимой останутся скромные 700вт , если повезет и снег не закроет панели. То есть зимой панели мало чем помогут, если нет газового котла.
Переезжайте к родственникам в село или на дачи. Ставьте небольшие 8квт-9квт чугунные печки с варочной поверхностью (9т грн приличная украинская), закупайте дрова. На небольшой дом нужно 8-10кубов дров. Это не больше 10-12 т. грн. Если дом утеплить, то вместо +18 будет +21, а больше и не надо.
И еще, как еще заставить людей экономить? Когда людей призывали не включать лишнее - потребление максимум снижалось на 10%. А ведь нужно снижать потребление минимум на 40%.
Ни кацапов за разрушенную Украину Зеленский хочет знищити, а со Шмигалем и Ермаком. Зеленский добивает выживших украинцев.
Президет Украины избирается на срок пять лет. Время издевательств над народом Украины у Зеленского закончилось. Пора принимать решения. То что отвоевал Залужный, Зеленский сдал кацапам.
А ВИ ще бажаете порядності. Аппетит приходить за часи приймання їжи !
Стоимость электроэнергии в Европе в разных валютах на 29.05.2024
(за 1 КВт⋅час) Страна Стоимость
Великобритания (на 28.05.2024) 0,093 $ 0,085 € 3,73 грн.
Германия (на 27.05.2024) 0,073 $ 0,067 € 2,93 грн.
Франция 0,091 $ 0,084 € 3,69 грн.
Испания 0,042 $ 0,039 € 1,71 грн.
Италия 0,124 $ 0,115 € 5,03 грн