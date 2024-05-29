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Британський банківський гігант HSBC остаточно пішов з Росії

hsbc

Британська банківська група HSBC закрила угоду з продажу свого дочірнього банку у Росії місцевому "Експобанку".

Вартість угоди не розголошується, повідомляє Reuters.

"Офіційно транзакція буде завершена після реєстрації прав власності в Державному реєстрі компаній", – уточнили у HSBC.

Збитки від запланованого продажу свого російського ТОВ "Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)" HSBC оцінював у $300 млн.

Як повідомлялося, HSBC домовився про продаж свого російського бізнесу ще у червні 2022 року, однак завершення угоди затягнулося.

Спочатку HSBC прогнозував, що операцію з продажу бізнесу у Росії вдасться завершити у першій половині 2023 року. Однак згодом британська банківська група перенесла цей термін на другу половину 2023 року, а згодом – на першу половину 2024 року.

У серпні 2022 року російський президент Путін підписав указ, який обмежує угоди з продажу активів низки іноземних компаній у РФ, у тому числі HSBC. Для схвалення таких угод був потрібен особистий дозвіл Путіна, він надав його лише у лютому 2024 року. 

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Нагадаємо, HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і до останнього часу обслуговував переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.

Ще у квітні 2021 року HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.

Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.

"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.

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Шанування англійцям!

Вони добре пам'ятають другу світову, як і французи і фіни, на відміну від інших "занебокоєних". Коли з рашки до них прилетить, вже буде нікому "турбоватися".
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29.05.2024 17:22 Відповісти
До повернення в Україну шість років був клієнтом британських банків Натвет, Ллойдз та Барклі. Те що я тут застав можна назвати "жидівським банкінгом". Це жах. Тому дуже скоро я закрив всі рахунки в "українських" банках і відкривати за існуючих умов не маю наміру. Жоден британський банк в корумповану Україну за 33 роки так і не зайшов - дурних нема!
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29.05.2024 17:24 Відповісти
Англійськи банки не розглядали Україну з того, що економика завжди була замала. А Англія була столициею капиталів. Тому, розгляди блоху (Україну) на тлі слона англійцям було заварто.
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29.05.2024 17:33 Відповісти
Економіки у нас немає як такої. Є митниця і орда корумпованих посадовців.
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29.05.2024 17:58 Відповісти
Звісно дурних ніту - нашо шось вкладати коли і так отримуєш прибуток ( прямо чи опосередковано ).
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29.05.2024 17:54 Відповісти

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