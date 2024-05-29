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Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

доллар

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 30 травня, на рівні 40,4832 грн/$, порівняно із 40,3958 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок після рекордного падіння напередодні – до 43,9202 грн за євро. У середу він опускався до історичного мінімуму 43,9708 грн.

Офіційний курс долара НБУ на 30 травня 2024 року.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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нагадало ...
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29.05.2024 16:30 Відповісти
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29.05.2024 16:35 Відповісти
Зеленський вже відреагував?
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29.05.2024 16:32 Відповісти
Потужно відреагував!
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30.05.2024 01:12 Відповісти
Зеля любить рекорди. Кличте комісію від Гіннеса.
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29.05.2024 17:32 Відповісти
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29.05.2024 21:06 Відповісти
А чого мовчить Військовий Вождь ?
Йому, мабуть , ніколи , бо черговий "безпековий договір" підписує ... після чого Путло одразу салютує шахедами-ракетами-КАБами по українським містам.
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30.05.2024 00:26 Відповісти
Ліс стрімко скорочувався. Але дерева продовжували голосувати за сокиру. Бо держак дерев'яний, і вони вважали, що сокира своя.

Маруся Звіробій.
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30.05.2024 07:19 Відповісти

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