"Укрнафта" змогла збільшити видобуток нафти на одній свердловині у 25 разів

Державна "Укрнафта" збільшила добовий дебіт нафтової свердловини в 25 разів після проведення гідророзриву пласта.

Зараз це найпродуктивніша свердловина "Укрнафти" – вона забезпечує видобуток 103 тонн палива у нафтовому еквіваленті, повідомляє пресслужба компанії.

Збільшити видобуток вдалося завдяки тому, що у травні 2024 року в свердловині на Північному Сході України було проведено гідравлічний розрив пласта (ГРП).

Роботи виконував підрядник, який надав найкращі умови на тендері у Prozorro – ТОВ "Такром Україна". В процесі ГРП було закачано 210 кубометрів рідини та 54 тонни пропанту.

"За результатами свердловина, яка на штангово-глибинному насосі, "качалці", давала 4,1 тонни на добу, почала фонтанувати. Дебіт – 73 тонни нафти та 35 тисяч кубометрів газу на добу, або 103 тонни в нафтовому еквіваленті", – зазначає директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

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Він уточнив, що загалом чотири класичні гелево-пропантні ГРП на інших свердловинах лише за перші 2 тижні роботи дали додатковий накопичений видобуток у 300 тонн нафти.

Також станом на кінець травня, було проведено 12 кислотних ГРП на 10 свердловинах родовища "Укрнафти" на Заході України, у результаті додатковий накопичений видобуток від ГРП та КГРП за 5 місяців склав 8941 тонн нафти, коефіцієнт успішності – 93%, середня кратність збільшення дебіту – 4.

Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" вперше за 11 років провела велике 3D сейсмічне дослідження родовища площею 98 кв. кілометрів.