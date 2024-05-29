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Фонд держмайна планує запустити "Сумихімпром". Державний завод понад 10 років був під контролем Фірташа

сумихімпром

Фонд державного майна України (ФДМУ) повернув "Сумихімпром" під контроль держави і планує відновити роботу підприємства.

Про це голова Фонду Віталій Коваль заявив під час зустрічі з колективом підприємства, інформує пресслужба ФДМУ.

"Сьогодні наша мета – запустити виробництво на підприємстві. Адже це не лише про економічну стабільність та соціальну безпеку регіону, а й про розвиток хімічної галузі України", – заявив голова Фонду.

За його словами, менеджмент вже розробив стратегію розвитку підприємства, спрямовану на забезпечення беззбитковості у короткі терміни. Цей план передбачає поетапне введення в експлуатацію різних цехів та розширення номенклатури продукції.

Він нагадав, що хімічна продукція "Сумихімпрому" використовується у сільському господарстві, будівництві, лакофарбовій та гумовій промисловості.

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Як повідомлялося, у листопаді 2023 року суд закрив провадження у справі про банкрутство ПАТ "Сумихімпром", що дозволило повернути контроль над підприємством державі. У Фонді держмайна тоді пояснювали, що тривала процедура банкрутства та санації ПАТ "Сумихімпром" дозволяла зберігати фактичний контроль над підприємством структурам Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, від початку процедури санації підприємства у 2012 році керуючим санацією боржника було призначено голову правління "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича, колишнього топ-менеджера Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

У грудні 2016 року прокуратура повідомила про підозру керуючому санацією "Сумихімпрому" Лазаковичу у розтраті майна підприємства та оголосила його у розшук. Як заявляв тоді генпрокурор Юрій Луценко, Лазакович утік до Москви.

Пізніше, завдяки рішенням судів, Лазакович продовжив виконувати обов'язки керуючого санацією "Сумихімпрому" та повернувся до України.

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