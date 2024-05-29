Нацбанк покарав та позбавив ліцензій одразу сім фінансових установ

Національний банк застосував захід впливу до семи небанківських установ у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії чи ломбарду.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, захід впливу застосовано до:

ТОВ "Ф-Трейдінг";

ТОВ "Інвесткредит";

ТОВ "Менеджмент інвестицій";

ТОВ "Тауер Фінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Експрес Фінанс";

ПТ "Справедливий ломбард" Віноградова С.А. і компанія".

Як зазначили у Нацбанку, у березні щодо указаних компаній вже застосовувався захід впливу – вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.

Водночас зазначені фінансові не виконали рішення Національного банку та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Також регулятор застосував до ТОВ "Качай гроші" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації компанії небездоганною.

Відповідні рішення Нацбанк ухвалив 27 травня 2024 року.

Як повідомлялося, днями Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям.