БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2180 відвідувачів онлайн
Новини
185 0
ліцензія (741) ломбард (92) НБУ (9067)

Нацбанк покарав та позбавив ліцензій одразу сім фінансових установ

нбу,нацбанк

Національний банк застосував захід впливу до семи небанківських установ у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії чи ломбарду.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, захід впливу застосовано до:

  • ТОВ "Ф-Трейдінг";
  • ТОВ "Інвесткредит";
  • ТОВ "Менеджмент інвестицій";
  • ТОВ "Тауер Фінанс";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Експрес Фінанс";
  • ПТ "Справедливий ломбард" Віноградова С.А. і компанія".

Як зазначили у Нацбанку, у березні щодо указаних компаній вже застосовувався захід впливу – вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень.

Водночас зазначені фінансові не виконали рішення Національного банку та не привели діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Також регулятор застосував до ТОВ "Качай гроші" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії у зв’язку з невідповідністю діяльності установи вимогам законодавства з огляду на визнання НБУ ділової репутації компанії небездоганною.

Відповідні рішення Нацбанк ухвалив 27 травня 2024 року.

Як повідомлялося, днями Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 