Норми Податкового кодексу щодо Platts не мають застосовуватись для трансфертного ціноутворення, – експортери

Окрім проблем, які викликані як безпосередньо бойовими діями, українські експортери стикаються з неоднозначними практиками контролюючих органів та наслідками недостатнього продуманих рішень влади.

Серед таких проблем експортери вказують сумнівні методи контролю трансфертного ціноутворення, неповернення ПДВ та валютні обмеження, розповіли представники бізнесу під час круглого столу "Проблеми експортерів під час війни: виклики регулювання", передає видання GMK Center.

Зокрема, одним з головних проблемних питань українських експортерів ГМК є недосконалість системи контролю за трансфертним ціноутворенням (ТЦУ).

Верховний Суд у 2022 році дозволив Державній податковій службі використовувати котирування цінового агентства Platts як єдине джерело інформації для будь-якої операції ТЦУ підприємств гірничо-добувного та паливно-енергетичного секторів.

Але провідний юридичний консультант "Метінвест Холдингу" Володимир Бевз вказує, що цінові котирування Platts є результатом суб’єктивного судження, проконтролювати коректність яких неможливо. Тому використання Platts у справах контролю ТЦУ може призвести до тиску на бізнес, адже застосування певних котирувань може легко зробити будь-яке експортно-орієнтоване українське підприємство ГМК нерентабельним.

"Згідно даних "великої четвірки" аудиторських компаній, практики використовувати одне джерело інформації при розрахунках ТЦУ не існує ніде у світі! Тож досвід України суперечить міжнародній практиці і дискримінує український бізнес. Варто відзначити, що визнання Platts єдиним джерелом інформації для контролю за ТЦ в українському законодавстві не встановлено і є маніпулятивним з боку ДПС, адже ці норми регулюють виключно рентну плату", – пояснює юрист.

Своєю чергою координаторка податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації Наталія Артемчук зазначила, що об’єднання готує свою позицію щодо неоднозначних підходів податкової служби в питаннях контролю ТЦУ, яку оприлюднять найближчим часом.

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Представники бізнесу під час круглого столу також зауважили, що експортери стикаються з проблемами з відшкодуванням ПДВ, через що підприємства втрачають обігові кошти та не можуть здійснювати фінансове планування.

Крім того, компанії очікують подальшого послаблення валютних обмежень: наразі великі експортно-орієнтовані компанії чекають розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям. Адже, попри впровадження пом’якшень валютної регулювання з боку НБУ, проблема обслуговування іноземних кредитів повністю не вирішена.