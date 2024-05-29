Влада Києва оголосила тендер на ремонт аварійного мосту Метро за 2 мільярди
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро очікуваною вартістю 2 мільярди гривень.
Тендер з вибору підрядника заплановано на 12 червня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.
Згідно з умовами тендеру, реставрація аварійного мосту має тривати до кінця 2026 року.
У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати міст Метро коштує щонайменше 500 млн євро.
Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.
Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили в 2020 році.
Нагадаємо, у Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро – один із найстаріших. Його ввели в експлуатацію в 1965 році.
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ти що не чув???
міст метро не потрібно ремонтувати?
міст патона, взагалі може рухнути, будь коли.
і знову винуватий пєдалік?
і 2 ярда, це як мінімум двойна ціна
а як було з мостом Кличка, в процесі сума ще підніметься вдвічі.
а 2 ярда, це 100к мавіків
ти не киянин?
не знаєш, що станеться, як що метро, на лівий берег, зупиниться?
нє, ти давай зав'язуй! у мене нема миски щєй і пареної рєпи.
і ні. я не з троєщини. навіть, не з лівого берега. я центровий жиган.
чого ти кидаєшся на всіх?
за гроші?
може, тебе в карти програли? може, тобі їсти нема чого?
у мене, аж у горлі пересохло.
Такі вумники не ремонтують в себе вдома каналізацію чи щось життєво необхідне, всю зарплату віддають на дрони?
ЯК будуть його ремонтувати????