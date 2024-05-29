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Новини
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Метрополітен (601) міст (376) тендер (2113) Prozorro (1696) закупівлі (2507)

Влада Києва оголосила тендер на ремонт аварійного мосту Метро за 2 мільярди

метро,київ

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро очікуваною вартістю 2 мільярди гривень.

Тендер з вибору підрядника заплановано на 12 червня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, реставрація аварійного мосту має тривати до кінця 2026 року.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати міст Метро коштує щонайменше 500 млн євро.

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Як повідомлялося, до початку повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.

Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили в 2020 році.

Нагадаємо, у Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро – один із найстаріших. Його ввели в експлуатацію в 1965 році.

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Топ коментарі
+9
То може треба закрити тєлємарафон і 2 лярда направити на ремонт моста по якому щодня їдуть сотня тисяч чоловік?
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29.05.2024 14:08
+8
питання!
міст метро не потрібно ремонтувати?
міст патона, взагалі може рухнути, будь коли.
і знову винуватий пєдалік?
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29.05.2024 13:50
+6
я кажу конкретно, про міст метро!
ти не киянин?
не знаєш, що станеться, як що метро, на лівий берег, зупиниться?
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29.05.2024 14:08
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29.05.2024 13:43 Відповісти
то вже!!
ти що не чув???
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29.05.2024 13:57 Відповісти
питання!
міст метро не потрібно ремонтувати?
міст патона, взагалі може рухнути, будь коли.
і знову винуватий пєдалік?
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29.05.2024 13:50 Відповісти
Винуваті всі. Починаючи від чучми. Сосали з України та її наріду всі соки, а про поточні ремонти інфраструктури ніхто навіть і не згадував. Ті в кого були "тормоза" накрали та звалили за бугор, а ненажерливі ще жеруть до сих пін не дивлячись навіть на війну.
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29.05.2024 14:00 Відповісти
Запустили б нарешті Подільський міст,набагато зменшилось би навантаження на всі інші.Майже 30 років його будують,вже ж майже готовий,і все ніяк.А міст Метро 6 років тому ремонтували,так ото,тріщинки замащували на конструкціях.Та іржу прибирали.
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29.05.2024 14:11 Відповісти
Ееееее, не спіши! Там ще не раз зароблять мільйони проектні фірми, близькі до влади
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29.05.2024 14:16 Відповісти
Та хай заро *** ють на мості Патона!!!!
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29.05.2024 14:22 Відповісти
потрібно, але не тепер коли не вистаячає дронів, авто та іншого.
і 2 ярда, це як мінімум двойна ціна
а як було з мостом Кличка, в процесі сума ще підніметься вдвічі.
а 2 ярда, це 100к мавіків
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29.05.2024 14:02 Відповісти
То може треба закрити тєлємарафон і 2 лярда направити на ремонт моста по якому щодня їдуть сотня тисяч чоловік?
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29.05.2024 14:08 Відповісти
а зехрипатого тоді яке піарити?
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29.05.2024 15:49 Відповісти
я кажу конкретно, про міст метро!
ти не киянин?
не знаєш, що станеться, як що метро, на лівий берег, зупиниться?
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29.05.2024 14:08 Відповісти
Це буде катастрофа для Лівого берега!!!Страшно подумати
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29.05.2024 14:12 Відповісти
а в один прекрасный день авария на метромосту тебя сильно обрадует!?
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29.05.2024 15:13 Відповісти
Навіщо тикати незнайомим людям????
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29.05.2024 15:17 Відповісти
обиделся, Василий?
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29.05.2024 15:21 Відповісти
Ні,але я розумію що кацапи ******* тикати всім підряд.
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29.05.2024 15:43 Відповісти
вот тебе видно кацапы и натыкали, что ты заныл! тебе конечно же будет приятнее когда мост либо рухнет либо там случится страшная авария. годик в объезд ездить это не много, тем более только начало всех дел. а там и Воскресенский откроют, он шире и удобнее.
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29.05.2024 16:07 Відповісти
Точно кацапська сволота,в бан!
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29.05.2024 18:36 Відповісти
гриня, ты милок явно с Троещины! все кто не обещает построить до вас метро тот плохой мэр! я тоже живу на левом берегу (ВОСКРЕСЕНКА) и тоже стою в пробках еще до метромоста. многие так же стонали когда Пiвнiчний (московский) мост ремонтировали! когда на Шулявке мост меняли тоже ныли.
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29.05.2024 16:02 Відповісти
милок?
нє, ти давай зав'язуй! у мене нема миски щєй і пареної рєпи.
і ні. я не з троєщини. навіть, не з лівого берега. я центровий жиган.
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29.05.2024 16:07 Відповісти
ты не жиган, ты шлепок! говорят Я НЕ С ТРОЕЩИНЫ! так что бегом шапиро слушать олень мацковский
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29.05.2024 16:12 Відповісти
хто, тебе скривдив?
чого ти кидаєшся на всіх?
за гроші?
може, тебе в карти програли? може, тобі їсти нема чого?
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29.05.2024 16:26 Відповісти
тебя трепло не раз за брехню на этом сайте уже ловили! протух гриша везде! уверенна, что в приличном обществе ты всегда возле дверей стоишь
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29.05.2024 17:45 Відповісти
странный перевод Пiвдiний конечно же южный
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29.05.2024 16:08 Відповісти
а я про завищену ціне в рази
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29.05.2024 19:17 Відповісти
ты поло умный любитель зеленского за 5 лет имя мэра Киева не смог выучить? где вас ущербных мишка подоляк собирает?!
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29.05.2024 14:28 Відповісти
прикинь, ти навіть подоляку, не цікаво.
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29.05.2024 14:33 Відповісти
и горжусь этим! бо мишка мусор собирает вроде тебя!
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29.05.2024 15:12 Відповісти
мишка?
у мене, аж у горлі пересохло.
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29.05.2024 15:50 Відповісти
за 2 млрд новий можна збудувати !!! а ці покладуть новий асфальт та перила поміняють.
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29.05.2024 14:16 Відповісти
на марафон выделили больше и тебя это даже не возбудило?! Кличко помогает ЗСУ и пострадавшим городам, так что ему теперь в Киеве всё боком пустить?
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29.05.2024 15:08 Відповісти
Чому б і ні? Ми впевнено наступаємо, зброї вдосталь, міста захищені.... Час будувати мости й дороги
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29.05.2024 14:18 Відповісти
Збираються не будувати, а ремонтувати АВАРІЙНИЙ міст.
Такі вумники не ремонтують в себе вдома каналізацію чи щось життєво необхідне, всю зарплату віддають на дрони?
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29.05.2024 14:22 Відповісти
где лично ты наступаешь? и каким боком Кличко до покупки оружия? а когда власть зеленского выделила деньги на дороги, пингвинов, фильмы и всякие торжества ты то же возмущался, или то другое?!
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29.05.2024 15:11 Відповісти
Міст справді аварійний. Арматура згнила.
ЯК будуть його ремонтувати????
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29.05.2024 14:30 Відповісти
Там новий міст вже треба будувати, а не старий латати...
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29.05.2024 14:45 Відповісти

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