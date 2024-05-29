БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2133 відвідувача онлайн
Новини
171 0
електроенергія (4083) закупівлі (2507) генератор (101)

Держзаклади закупили на Prozorro Market генераторів на 60 мільйонів

генератор

Близько 500 державних закладів придбали генераторів через каталог Prozorro Market на майже 60 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі державної установи "Професійні закупівлі", передає Укрінформ.

"Близько 500 державних закладів вже придбали генератори через електронний каталог Prozorro Market. Їх загальна вартість становить майже 60 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що асортимент Prozorro Market має 5 різних типів генераторів: бензинові, газові, дизельні, зварювальні та інверторні; потужність обладнання коливається від 0,65 кВт до 200 кВт.

Середня тривалість закупівлі через каталог становила дев’ять днів, що втричі швидше, ніж через відкриті торги.

Також у компанії додають, що на придбання генераторів діє вимога локалізації – щонайменше 20% складових та комплектуючих повинні бути вітчизняного походження. Водночас після оприлюднення пропозиції переможця замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 