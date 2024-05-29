Як обміняти електронні документи водія: інструкція від МВС

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як правильно обміняти електронні документи водія – посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Інструкцію представили на сайті сервісного центру.

Зазначається, що зазначені електронні документи є повноцінною альтернативою пластикових документів та дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію.

"Однак електронні документи дійсні лише на території України. Поки що міжнародне законодавство у сфері дорожнього руху не регулює використання цифрових документів", – наголосили фахівці.

Часто до сервісних центрів МВС звертаються з проханням виготовити дублікат електронного документа на бланку. Але такої процедури не передбачено, зазначають у Головному сервісному центрі. Для того, щоб отримати пластиковий документ, потрібно обміняти електронний.

Як обміняти е-посвідчення водія

Спеціалісти пояснюють, що замовити обмін посвідчення водія в Україні можливо трьома способами:

офлайн у будь-якому зручному сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія;

онлайн через застосунок "Дія".

"Щоб обміняти електронне водійське посвідчення на пластикове у сервісному центрі МВС, потрібно мати при собі паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків, пред’явити посвідчення в "Дії" та оплатити послугу обміну посвідчення та вартість бланка", – зазначили в центрі.

Ця послуга коштуватиме близько 572 гривень. Після обміну буде виданий документ з новим номером та серією.

Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Водночас часто при перереєстрації авто в "Дії" громадяни замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Щоб його обміняти на пластикове, потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, взяти талон на перереєстрацію транспортного засобу та оформити нове свідоцтво.

Для отримання послуги потрібно мати такі документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в "Дії".

Крім того, необхідно сплатити за послугу перереєстрації та бланкову продукцію – орієнтовно 836 грн.