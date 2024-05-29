"Енергоатом" витратив на компенсацію тарифів на електроенергію для населення 48 мільярдів
Із початку року НАЕК "Енергоатом" виплатив держпідприємству "Гарантований покупець" майже 48,5 млрд грн за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".
"У січні-березні 2024-го за послугу ПСО сплачено 100%, або 42 105 млн грн з чистого прибутку компанії. За квітень 2024 року вартість послуги ПСО становила 7,183 млрд грн. На сьогодні компанією сплачено 6,3 млрд грн", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що минулого року "Енергоатому" вдалося скоротити заборгованість за ПСО, утворену у березні-грудні 2022 року, на 5,85 млрд грн, до 14,87 млрд грн.
Також компанія запевняє, що виконує соціалні зобов’язання у максимально можливому обсязі, з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі та умов енергоринку.
Як повідомлялося, у 2023 році НАЕК "Енергооатом" сплатив до державного бюджету понад 21 млрд грн податкових та інших платежів.
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