Швеція оголосила про рекордний пакет військової допомоги для України на понад мільярд євро
Уряд Швеції оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 мільярда шведських крон (1,16 млрд євро).
Як наголосили в уряді країни, у межах пакета українські військові серед іншого отримають літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, передає Бабель.
Швеція також віддає весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії. Також у пакеті допомоги 155-мм артилерійські боєприпаси та інші ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.
Крім того, Швеція передає ракети класу "повітря – повітря" Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.
Rb 99 – це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 кілометрів.
Додатково Швеція передає зі своїх запасів надлишкові паливозаправники, обладнання для обслуговування переданих раніше спроможностей, долучається до фінансової підтримки коаліцій.
Також передбачається посилення спроможності України у сфері командування та управління через надання терміналів з підпискою на супутниковий звʼязок.
За час повномасштабної війни Швеція надала Україні військової підтримки на 43,5 млрд крон.
Як повідомлялося, напередодні Швеція виділила пакет підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 57 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
Начеб то все правильно , але з іншого боку ...
Схоже , що Європа свідомо взяла курс на багаторічне знекровлення Орди ціною винищення чоловічого населення України та по-максимуму зачистки української території від кореного населення для майбутнього заселення звільненої територіі мільонами мігрантів , від яких стогне Стара Європа, та не тільки Стара - в Східній Європі проблеми з мігрантами з Південої Ахзії та Африки теж посилюються.
А для цього Європі потрібно , щоб владу у Києві утримував вже нелегітимний Зеленський та його ЗЕбригада , як дуже ефективні менеджери по постачанню "м'яса" на військову техніку, яку передає Європа та США.
Але нащо це Україні ?
Не буде ніякого звільнення територій в найближчому майбутньому та перемоги над Ордою , треба бути реалістамі ... сили та ресурси нерівні ! Шанси з'являться тільки коли це російське покоління старих КГБшніков відійде від влади природним шляхом , а замість нив во владу зайдуть молоді політики , які зрозуміють , что треба товаришувати з Західною Цивілізацією , а не з Китаєм, Іраном , Індією , арабськими країнами ...
А зараз треба негайно заморозити війну по лінії фронту на сьогоднішній день та ЧЕКАТИ змін в Орді в майбутньому.
Бо продовження військових дій реально загрожує втратою нових територій та подальшим руйнуванням економіки , енергетики та інфраструктури.
АЛЕ ... для заморозки треба якось відсторонити від влади ЦЬОГО та ЦИХ ...
А ЦЕЙ та його оточення схоже відходити від влади нікуди не збираються . Я спостерігаю за ними та бачу , що їм дуже подобається ця війна - можно і надалі зберігати владу без виборів , розкрадати бюджет , який наповнюють союзники , красти гуманітарку та гранти ... та вся їх верхівка на чолі з ЦИМ напевно вже стала оффшорними доларовими мільярдерами або мультімільйонерами. Так нашо їм морозити бойові дії , якщо у них і так все добре ... головне утримувати владу та постачати "м'ясо" на фронт ?
А Україна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
Як же ВСЕ ПОГАНО!