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історія (4) митниця (798) Державна митна служба (446)

Митники завадили вивезти до Катару рідкісний зуб стародавнього мамонта. ФОТО

митниця

Київські митники завадили незаконному пересиланню до Катару зуба мамонта, які заселяли Україну у період пізнього плейстоцену (130-13 тисяч років тому).

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що рідкісний палеонтологічний зразок відправник із Івано-Франківщини надіслав до Катару, задекларувавши як металевий виріб вартістю $50.

Однак, замість металевого предмета митники виявили чималу брилу неправильної форми. Її спрямували на експертизу до Національного науково-природничого музею НАН України.

"Як визначили експерти, виявлена брила – молярний зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями. Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення. Темний колір зуба вказує на перебування його у вологому грунтовому середовищі", – йдеться у повідомленні.

Зуб мамонта

На думку експерта, зразок має культурну, наукову, музейну та освітню цінність, зокрема, рекомендується до внесення до музейного фонду України.

За законом, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури. Такого дозволу митникам надано не було.

Відтак, на мешканця Івано-Франківщини склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

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Топ коментарі
+4
Всунув би митнику 20 грн в паспорт і цей старовинний карієс вже доїхав до Катару.
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29.05.2024 11:29
+2
це перемога...нєсгібаємиє борці з прєступнастю, граніца на замкє..
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29.05.2024 11:35
+1
Мамонти - це до Грети Тумберг.
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29.05.2024 11:36
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Всунув би митнику 20 грн в паспорт і цей старовинний карієс вже доїхав до Катару.
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29.05.2024 11:29 Відповісти
це перемога...нєсгібаємиє борці з прєступнастю, граніца на замкє..
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29.05.2024 11:35 Відповісти
Мамонти - це до Грети Тумберг.
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29.05.2024 11:36 Відповісти
Так, тоді вона ще не жила, тому і не змогла зберегти мамонтів. (13 тис. років тому).
Взагалі, намагання зберегти вимираючий вид - то спроба стримати еволюцію.
P.S. Не заперечую, що засмічувати пластиком довкілля - це ницість.
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29.05.2024 12:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1795166893134827614 і про митницю свіже
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29.05.2024 11:40 Відповісти
Про Руслана Черкасського ще цікавіше, рекомендую.
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29.05.2024 11:55 Відповісти
та вже всі забули.
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29.05.2024 12:03 Відповісти
Так і живемо. А потім ще хтось дивується, чому ми так живемо. Причинно-наслідковий зв'язок для багатьох - недосяжна річ.
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29.05.2024 12:13 Відповісти
причинно-наслідковий зв'язок - це не про нас.
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29.05.2024 12:17 Відповісти
Молодці, хай ще дивляться щоб контрабндисти не вивезли цінні породи пінгвінів.
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29.05.2024 11:51 Відповісти
"корупціонери-митники не мамонти - не вимруть"
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29.05.2024 11:56 Відповісти
"За законом, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури."

Культура, культурні цінності - це по визначенню є створене людиною. На зубі нема жодних ознак обробки - не не фігура, не скульптура, нема ні орнаменту, нічого. Яка це в біса культурна цінність? Того "експерта" необхідно притягувати до відповідальності за службову підробку.
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29.05.2024 12:53 Відповісти

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