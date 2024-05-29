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Вироблену для України побутову техніку відомих компаній почали продавати у Росії, – ЗМІ

Побутова техніка для України продається в Росії

Вироблену для українського ринку побутову техніку німецької компанії Bosch, італійської Delonghi та нідерландської Philips почали поставляти до Росії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Комерсант".

За словами гендиректора Kuppersberg Дмитра Шашкіна, поставки мають "масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і балтійським фабрикам продовжувати постачання для збереження позицій на російському ринку".

Цю інформацію підтвердив ще один учасник російського ринку, а також один із топменеджерів місцевої великої мережі магазинів електроніки. За словами останнього, кілька місяців тому турецький дистриб'ютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.

Зазначається, що поставки розпочалися у другому кварталі цього року. За даними джерел, продажем та відвантаженням до Росії займається турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну.

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"Після початку військових дій, еміграції з країни попит на купівлю побутової техніки знизився, місцеві ритейлери відмовляються купувати товари", – пояснив співрозмовник. Він додав, що у цій ситуації виробникам доводиться або збільшувати постачання до країн СНД, зокрема й до Росії, або знижувати обсяги випуску.

Техніка для українського ринку на даний момент продається на російських маркетплейсах Ozon, Wildberries та "Яндекс Маркет", а також у мережевих магазинах електроніки. При цьому на ній є штампи та наклейки з місцем доставки – місто Київ, а вся інструкція перекладена українською мовою.

Як повідомлялося, у квітні російський диктатор Володимир Путін передав російські дочірні компанії виробників побутової техніки Ariston та Bosch в управління структур "Газпрому".

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Так не пропадать же ж добру.
А для німецької компанії Bosch, італійської Delonghi та нідерландської Philips Україна - це бунтівна провінція Росії.
І взагалі "бізнес внє палітікі"
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29.05.2024 11:24
+11
пекельні санкції в дії
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29.05.2024 11:34
+10
Давай будемо чесними: твоя польща потужно торгує з росією у тому числі через треті країни, і фублі зовсім не жмуть кишені панам.
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29.05.2024 11:46
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Так не пропадать же ж добру.
А для німецької компанії Bosch, італійської Delonghi та нідерландської Philips Україна - це бунтівна провінція Росії.
І взагалі "бізнес внє палітікі"
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29.05.2024 11:24 Відповісти
этим щлемазлам пох даже на себя они себя сами китайской провинцией провозгласят если юаней норм отсыпят)
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29.05.2024 11:35 Відповісти
Давай будемо чесними: твоя польща потужно торгує з росією у тому числі через треті країни, і фублі зовсім не жмуть кишені панам.
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29.05.2024 11:46 Відповісти
Якби не оце посилання: "Про це https://www.moscowtimes.ru/2024/05/29/zapadnuyu-bitovuyu-tehniku-dlya-ukraini-nachali-prodavat-v-rossii-a132172 пише The Moscow Times із посиланням на "Комерсант", то я б ще переймався, але тут такі смердючі ІПСОшні "істочнікі", що треба 100 разів замислитись: "а що ж тут насправді відповідає дійсності?"
Для того щоб россварити нас з друзями вони не погребують ніякими вкидами і провокаціями. Скільки разів таке чи подібне ВЖЕ розігрувалось кацапами і...вони добиваються свого, бо "патріотичний вкраїнчик" одразу кидається на "амбразуру"...ІПСО.
Я не кажу, що ніяких приладів типу "для України" кацапи не продають, але чи ВСЕ так, ЯК описують пропагандони кремля, які і подаються "джерелом інформації" - це перше, що приходить на думку. А нашим "недорогеньким" треба перестати копіпастити кацапські ЗМІ.
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29.05.2024 11:57 Відповісти
"Про це https://www.moscowtimes.ru/2024/05/29/zapadnuyu-bitovuyu-tehniku-dlya-ukraini-nachali-prodavat-v-rossii-a132172 пише The Moscow Times із посиланням на "Комерсант"...

Читаємо "Комерсант" - дальше - https://www.kommersant.ru/doc/6729501 28.05.2024, 20:41 7K 2 мин. 3 Alibaba возвращает платежи

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29.05.2024 12:16 Відповісти
Ну, і...?
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29.05.2024 12:20 Відповісти
Гей поляк - поубав пилюки.
Україна - суверенная держава - а то і тобі нагадаємо як козаки Хмельницького дружили ляхів.
"бізнес внє палітікі" - шаблон кацапської пропаганди
У відповідь: "свое надо іметь", "імпортозамєщение ідет по плану"
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29.05.2024 12:54 Відповісти
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29.05.2024 11:29 Відповісти
Санкції вони такі...
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29.05.2024 11:33 Відповісти
пекельні санкції в дії
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29.05.2024 11:34 Відповісти
весь цивілізований світ дуже стурбований і дуже засуджує агресора, росія, яка практично кожного дня лякає всіх ядерною зброєю, практично опинилась в ізоляції
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29.05.2024 11:38 Відповісти
без жартів, на мій погляд, людство заслуговує на повний піздець
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29.05.2024 11:40 Відповісти
Прсы
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29.05.2024 11:35 Відповісти
Тепер цаккапи будуть змушені читати інструкцію по-українськи.
Миши братья.
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29.05.2024 11:41 Відповісти
А шо дєлать?
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29.05.2024 11:41 Відповісти
ну так. Мікросхеми ж треба звідкись виколупувати. Або навіть просто завозити прямо приклеїними до плат.
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29.05.2024 11:42 Відповісти
О, це вже якийсь потужний комплімент українській економіці, що вона може щось виробляти під час правління зепідра. А вже думав, що гетьманцеви всі виробництва познищували, а тцк всіх співробітників мобілізували.
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29.05.2024 11:44 Відповісти
Яким боком тут українська економіка щось виробляє?
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29.05.2024 12:01 Відповісти
Вироблену для України побутову техніку відомих компаній почали продавати у росії
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29.05.2024 13:42 Відповісти
Вироблену для України. Ніде не бачу вироблену в Україні.
Тому українська економіка тут відпочиває (на жаль).
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29.05.2024 13:53 Відповісти
Мабуть дійсно, цей світ невпинно несеться до прірви!! І потребує вже нової цивілізації!!!
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29.05.2024 12:01 Відповісти
Ну от буде апокаліпсис, і що? Якщо вірити історікам і релігійним документам( )- це вже не перший раз в світі людство буде покарано за гріхи. І що це змінило? Люди перестали бути мерзотой і більше не вбивають, не крадуть, не пакостят, не знущаються над слабшими , не гвалтують і т п.? Людска натура буде і в новому поколінні така сама, як і була- заздрість, ненависть, ворожнеча, бажання влади, грошей, смертей оточуючих та проча гидота. І знов історія людства піде по колу- розвиток від повного варварства до хоча б якойсь демократії, від релігійного мракобісся до розквиту наук. На це знов підуть тисячоліття. І все знов буде таким самим, як вже було тисячі років тому
А може притомним людям пора ВСІМ займатися розвитком суспільства та створення таких законів для життя людства, де любі прояви ненависті, звірства, війна, геноцид будуть внє законів суспільства, де головне буде- сама людина, ії здоров*я, ії розвиток, ії досягнення в ім*я прогресу людства , процвітання людей всієї нашої планети. Бо кінец світу і чергова смерть людства нічого в перспективі не вирішить, все повернентьтся знов.
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29.05.2024 13:40 Відповісти
Філіпс який виробляє побутову техніку вже давно китайський
Італійська компанія можливо теж. А бо поклала бовт на санкції. У них свої приколи є
Німці. Ну вони дуже дуже довго замазувалися з реснею. Тому в принципі зрозуміло чого
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29.05.2024 13:22 Відповісти
а як же їм з голоду не вмерти? хіба що лаптєногі до них завітають і спасуть від голоду. лядіни!
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29.05.2024 13:26 Відповісти
Контрабас з Туреччини. Він завжди буде.
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29.05.2024 14:40 Відповісти
ну так українці відчутно збідніли і нову техніку довготривалого вжитку купують менше, а на кацапії війни немає то чому б не заробити на них подумали "чесні" бізнесмени.
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29.05.2024 15:01 Відповісти
С китайцами им никак не конкурировать. У китаез банально все в два-три раза дешевле. А доллар и евро продолжают дорожать, на радость любителям сравнивать зарплаты в Европе и Туркменистане.
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29.05.2024 15:34 Відповісти
Отак виробники техніки провокують рашу вбивати українців в гіпермаркетах
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29.05.2024 16:20 Відповісти
Треба купити Байрактар щоб розбомбити склад пралок у Туреччині, призначених для русні
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29.05.2024 17:14 Відповісти
Не смешно.
У нас почти не производят нихера, только рапс, сырье всякое.
ВПК не всчет
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29.05.2024 17:31 Відповісти
В кацапні не буде вибуху в голові від інструкції українською мовою?
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29.05.2024 18:06 Відповісти

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