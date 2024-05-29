Вироблену для України побутову техніку відомих компаній почали продавати у Росії, – ЗМІ

Вироблену для українського ринку побутову техніку німецької компанії Bosch, італійської Delonghi та нідерландської Philips почали поставляти до Росії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Комерсант".

За словами гендиректора Kuppersberg Дмитра Шашкіна, поставки мають "масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і балтійським фабрикам продовжувати постачання для збереження позицій на російському ринку".



Цю інформацію підтвердив ще один учасник російського ринку, а також один із топменеджерів місцевої великої мережі магазинів електроніки. За словами останнього, кілька місяців тому турецький дистриб'ютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.



Зазначається, що поставки розпочалися у другому кварталі цього року. За даними джерел, продажем та відвантаженням до Росії займається турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну.

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"Після початку військових дій, еміграції з країни попит на купівлю побутової техніки знизився, місцеві ритейлери відмовляються купувати товари", – пояснив співрозмовник. Він додав, що у цій ситуації виробникам доводиться або збільшувати постачання до країн СНД, зокрема й до Росії, або знижувати обсяги випуску.



Техніка для українського ринку на даний момент продається на російських маркетплейсах Ozon, Wildberries та "Яндекс Маркет", а також у мережевих магазинах електроніки. При цьому на ній є штампи та наклейки з місцем доставки – місто Київ, а вся інструкція перекладена українською мовою.

Як повідомлялося, у квітні російський диктатор Володимир Путін передав російські дочірні компанії виробників побутової техніки Ariston та Bosch в управління структур "Газпрому".