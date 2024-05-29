Вироблену для України побутову техніку відомих компаній почали продавати у Росії, – ЗМІ
Вироблену для українського ринку побутову техніку німецької компанії Bosch, італійської Delonghi та нідерландської Philips почали поставляти до Росії.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Комерсант".
За словами гендиректора Kuppersberg Дмитра Шашкіна, поставки мають "масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і балтійським фабрикам продовжувати постачання для збереження позицій на російському ринку".
Цю інформацію підтвердив ще один учасник російського ринку, а також один із топменеджерів місцевої великої мережі магазинів електроніки. За словами останнього, кілька місяців тому турецький дистриб'ютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.
Зазначається, що поставки розпочалися у другому кварталі цього року. За даними джерел, продажем та відвантаженням до Росії займається турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну.
Читайте також: У Росії дорожчає побутова техніка та імпортний алкоголь
"Після початку військових дій, еміграції з країни попит на купівлю побутової техніки знизився, місцеві ритейлери відмовляються купувати товари", – пояснив співрозмовник. Він додав, що у цій ситуації виробникам доводиться або збільшувати постачання до країн СНД, зокрема й до Росії, або знижувати обсяги випуску.
Техніка для українського ринку на даний момент продається на російських маркетплейсах Ozon, Wildberries та "Яндекс Маркет", а також у мережевих магазинах електроніки. При цьому на ній є штампи та наклейки з місцем доставки – місто Київ, а вся інструкція перекладена українською мовою.
Як повідомлялося, у квітні російський диктатор Володимир Путін передав російські дочірні компанії виробників побутової техніки Ariston та Bosch в управління структур "Газпрому".
Будь ласка, зачекайте...
А для німецької компанії Bosch, італійської Delonghi та нідерландської Philips Україна - це бунтівна провінція Росії.
І взагалі "бізнес внє палітікі"
Для того щоб россварити нас з друзями вони не погребують ніякими вкидами і провокаціями. Скільки разів таке чи подібне ВЖЕ розігрувалось кацапами і...вони добиваються свого, бо "патріотичний вкраїнчик" одразу кидається на "амбразуру"...ІПСО.
Я не кажу, що ніяких приладів типу "для України" кацапи не продають, але чи ВСЕ так, ЯК описують пропагандони кремля, які і подаються "джерелом інформації" - це перше, що приходить на думку. А нашим "недорогеньким" треба перестати копіпастити кацапські ЗМІ.
Читаємо "Комерсант" - дальше - https://www.kommersant.ru/doc/6729501 28.05.2024, 20:41 7K 2 мин. 3 Alibaba возвращает платежи
Україна - суверенная держава - а то і тобі нагадаємо як козаки Хмельницького дружили ляхів.
"бізнес внє палітікі" - шаблон кацапської пропаганди
У відповідь: "свое надо іметь", "імпортозамєщение ідет по плану"
Миши братья.
Тому українська економіка тут відпочиває (на жаль).
А може притомним людям пора ВСІМ займатися розвитком суспільства та створення таких законів для життя людства, де любі прояви ненависті, звірства, війна, геноцид будуть внє законів суспільства, де головне буде- сама людина, ії здоров*я, ії розвиток, ії досягнення в ім*я прогресу людства , процвітання людей всієї нашої планети. Бо кінец світу і чергова смерть людства нічого в перспективі не вирішить, все повернентьтся знов.
Італійська компанія можливо теж. А бо поклала бовт на санкції. У них свої приколи є
Німці. Ну вони дуже дуже довго замазувалися з реснею. Тому в принципі зрозуміло чого
У нас почти не производят нихера, только рапс, сырье всякое.
ВПК не всчет