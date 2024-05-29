Росія вдарила по електричній підстанції на Рівненщині

У ніч проти 29 травня російські військові атакували підстанцію у Рівненській області, внаслідок чого були знеструмлення споживачів.

Про це повідомляє пресслужа Міністерства енергетики.

"Уночі в Рівненській області внаслідок ворожої атаки на одну з підстанцій вмикалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі", – зазначили енергетики, додавши, що наразі всіх заживлено.

Водночас на Одещині через технологічне порушення на одній з підстанцій короткостроково знеструмлювалися приєднані до неї побутові споживачі. На ранок усіх заживлено, причина порушення з’ясовується.

У Вінницькій області минулої доби двічі вимикалися повітряні лінії обленерго. Через це знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Наразі всі зі світлом.

Також на Львівщині з технологічних причин короткочасно вимикалась високовольтна повітряна лінія. Лінію включено в роботу.

Як нагадали у Міненерго, на сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються.

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.