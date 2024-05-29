Укрзалізниця, АТБ та Фора: Які компанії стали найбільшими роботодавцями у регіонах

Аналітики створили рейтинг найбільших роботодавців України та визначили лідерів по кожному регіону. До них увійшли транспортні, енергетичні, аграрні компанії, ритейл тощо.

Як зазначає "Опендатабот", більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі.

Так, у Києві найбільшим роботодавцем стала "Укрзалізниця", яка у 2023 році мала понад 187 тисяч працівників. Навіть попри те, що від початку повномасштабної війни компанія скоротила кількість працівників майже на 11%, "УЗ" працевлаштовує найбільшу кількість українців.

Зазначається, що скорочення штату було пов’язано з окупацією територій, де підприємство не працює, міграцією та мобілізацією співробітників.

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На Дніпропетровщині найбільшим роботодавцем став АТБ-Маркет – 44 094 співробітники. Через окупацію територій, на яких працювали магазини, міграцію населення, оптимізацію процесів в компанії та інші фактори АТБ скоротила кількість працівників на 4,7 тисячі або на 10% від початку 2022 року. Попри це АТБ залишається одним із найбільших роботодавців не лише Дніпропетровщини, а й України в цілому.

Водночас мережа супермаркетів "Фора" стала лідером на Київщині, де працює 8,8 тисячі співробітників. Від початку повномасштабного вторгнення компанія мала незначну кадрову оптимізацію. При цьому мережа має посади для людей з інвалідністю, студентів, мам і людей старшого віку.

На Вінниччині топовою компанію за кількістю співробітників стала "Вінницька птахофабрика", на якій працевлаштовано 6,3 тисячі працівників.

Компанія "ШУ "Покровське" (група Метінвест) стала лідером на Донеччині. Підприємство одне з небагатьох, кому вдалось після початку повномасштабного вторгнення зберегти кількість співробітників. У 2023 році у компанії працювало більше 5,8 тисяч працівників.

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На Волині лідером став ТОВ "Вест Петрол Маркет" із 5,6 тисячами співробітників.

У Запорізькій області найбільшим роботодавцем стало АТ "Мотор Січ" з 14,5 тисячами робітників.

На Полтавщині лідирує ТОВ "Вигідна покупка" (мережа магазинів Аврора). Компанія має майже 12 тисяч співробітників. Варто зазначити, що ця компанія від початку повномасштабної війни змогла збільшити свій штат майже вдвічі.

ТОВ "Окко-Драйв" є найбільшим роботодавцем на Львівщині. У компанії працюють 6,4 тисячі співробітників.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ "СЕ Борднетце-Україна". Компанія має 4 тисячі робітників.

Аграрна компанія "Нібулон" стала лідером у Миколаївській області – 3,7 тисячі працівників минулоріч.

На початку повномасштабної війни підприємство втратило майже 40% персоналу внаслідок окупації, релокації, неможливості виконувати обов’язки через різні причини тощо. Проте відтоді компанія змогла стабілізувати діяльність, налагодити канали експорту та запустити масштабний трансформаційний проєкт.

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На Житомирщині лідирує ПП "Укрпалетсистем" (Мережа АЗК UPG) – 3,3 тисячі персоналу.

Завод "Флекстронікс ТЗОВ" став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює трохи більше 3 тисяч працівників.

Як уточнюють аналітики, компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями низці областей України: у Черкаській (ПАТ "Черкасиобленерго"), Сумській (АТ "Сумиобленерго"), Івано-Франківській (АТ "Прикарпаттяобленерго"), Хмельницькій (АТ "Хмельницькобленерго"), Чернігівській (АТ "Чернігівобленерго"), Кіровоградській (ПпАТ "Кіровоградобленерго"), Харківській (АТ "Харківобленерго"), Херсонській (АТ "Херсонобленерго") та Одеській (АТ "ДТЕК Одеські електромережі") областях.

Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають: ПрАТ "Рівнеазот" у Рівненській області – 1,8 тисячі працівників та ТОВ "Рома" у Чернівецькій – 959 співробітників.