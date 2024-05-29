Кіберполція попередила українців про шахраїв, які пропонують "виплати" від Польщі

Кіберполіціянти попереджають громадян про шахрайські повідомлення щодо виплат від польських партнерів.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції.

Зазначається, що зазвичай, зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

Зокрема, днями в одному з популярних месенджерів стало поширюватися повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі.

"Для отримання коштів аферисти пропонують перейти на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, де жертва має ввести дані для входу в інтернет-банкінг", – пояснюють у кіберполіції.

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Щоб не стати жертвами аферистів, фахівці закликають не передавати стороннім особам свої особисті дані, не вводити у різноманітних анкетах і на підозрілих сайтах:

тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

пін-код від картки;

логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Необхідно переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, від імені яких обіцяють допомогу.

"Якщо ви стали жертвою аферистів або маєте інформацію про шахрайські схеми, повідомляйте про це на сайті кіберполіції за посиланням", – наголосили правоохоронці.

Раніше Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про збільшення випадків шахрайських дій, замаскованих під грошову допомогу від міжнародних донорів.