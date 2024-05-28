Ірландія закриє десятки пунктів розміщення українських біженців. У чому причина?

В Ірландії невдовзі закриється значна кількість центрів, які надають житло біженцям із України.

Про це повідомив департамент інтеграції ірландського уряду, передає Європейська правда.

Це відбудеться через впровадження нової політики, яка передбачає надання житла людям, що потребують тимчасового захисту, лише на 90 днів.

У департаменті зазначили, що люди щодня залишають надане їм державою житло, щоб знайти власне. У результаті зараз відомство намагається "консолідувати і раціоналізувати портфель житла для осіб, які потребують тимчасового захисту".

"90-денна політика означає, що особам, які прибули з 14 березня, не буде надано житло на більш тривалий термін, і люди також щодня залишають наші центри, щоб знайти своє власне житло", – сказав представник департаменту.

За словами глави уряду Ірландії Саймона Гарріса, майже 70 контрактів на розміщення українських біженців зупинять дію незабаром, і багато готелів та громадських об'єктів, які використовували як житло для біженців, знову будуть доступні для місцевого використання.

Допомога Ірландії українським біженцям

14 травня уряд Ірландії ухвалив рішення зменшити виплати до 38,80 євро ($41,96) з 220 євро після аналогічного скорочення виплат для новоприбулих біженців у березні. Це зменшило кількість українців, які шукають притулку в Ірландії.

Рішення ірландського уряду зменшити соціальні виплати українським біженцям, що перебувають у державних закладах, вдарить по майже третині з них.

Трохи менше ніж 47 тис. українських біженців проживають у фінансованих державою місцях проживання, де їм надається харчування та інші послуги. Сюди входить і частина з 19 тис. українців, які працюють і не отримують соціальних виплат.

Ірландія має один з найвищих показників кількості українських біженців по відношенню до власного населення, яке становить 5,3 млн осіб. Утім, скорочення соцвиплат розкритикували організації, які підтримують біженців.

Житло для біженців і зростаюча кількість шукачів притулку останнім часом стали політичною проблемою в Ірландії, яка роками намагається вирішити проблему гострої нестачі житла.