АМПУ завершує переговори про відновлення поромної переправи Азербайджан-Україна

Україна перебуває на завершальному етапі переговорів про відновлення поромних перевезень із Азербайджану в Україну.

Про це повідомив голова Адміністрації морських портів України Юрій Литвин на конференції Grain Storege Forum у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"На завершальному етапі перебувають переговори щодо відновлення поромних перевезень з Баку в Україну і транзитом через усі країни, які проходять судна. Найближчим часом, ми сподіваємося, що поромна переправа запрацює", – сказав Литвин.

Водночас він наголосив, що робота поромної лінії залежатиме від ринку – від урожайності сільгоспкультур, від роботи всього сільського господарства, від номенклатури вантажів на експорт-імпорт і функціонування економіки загалом.

"За порти можете бути спокійними. Вони працюватимуть у режимі 24/7. Усе необхідне для цього в нас є. Сподіваємося, що гроші, які ми спільно заробляємо, будуть інвестовані в інфраструктуру портів, і її буде оперативно відновлено", – зазначив Литвин.

Він також уточнив, що АМПУ ставить перед собою пріоритетне завдання в найближчі два роки відновити інфраструктуру портів щонайменше до довоєнного рівня, для чого організації необхідно 9-9,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у квітні 2024 року портові оператори в морських портах України обробили 9,91 млн тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показник квітня минулого року.