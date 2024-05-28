На чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України зібрали вже 1,6 мільярда євро, – Шмигаль

У Празі (Чехія) відбулася робоча зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з групою лідерів ЄС, де обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Прибули в Прагу на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США. Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро", – повідомив Шмигаль.

Він додав, що для України важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня.

"Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану Прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні", – зазначив Шмигаль.

Серед тем розмови, за його словами, – спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію, санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина, Латвія та ще низка країн.

Згодом міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія може допомогти купити для України вдвічі більше снарядів, ніж обіцяла спочатку.