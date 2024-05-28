Майже відновилися до довоєнних: Надходження від туристичної галузі України за рік збільшилися на 61%

Представники туристичної галузі України у першому кварталі цього року сплатили до бюджету 616,39 млн грн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли до бюджету надійшло 383,22 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з розвитку туризму, передає Інтерфакс-Україна.

До повномасштабного вторгнення Росії, 2021 року, до держбюджету надійшло 629,14 млн грн.

"Надходження до бюджету за перший квартал поточного року чітко демонструють, що туризм не лише адаптувався до непростих умов праці під час воєнного стану, а й розвивається – створює робочі місця та підтримує місцеві громади. Податки від туристичної галузі – це важлива частина економіки, яка зараз працює на підтримання нашої армії", – сказала голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

У січні-березні на 19% порівняно з першим кварталом роком раніше збільшилася загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю.

Кількість юридичних осіб збільшилася на 6%, а фізичних – на 24%.

Хто сплатив найбільше

Найбільшу частку надходжень до держбюджету (64%) сплачено готелями – 395,19 млн грн, що на 69% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (233,69 млн грн) і на 32% більше за аналогічний період 2022 року (299,78 млн грн).

У 2021 році в січні-березні від готелів до скарбниці надійшла майже аналогічна сума – 394,57 млн грн.

Удвічі зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів – 88,73 млн грн проти 44,85 млн грн за аналогічний період минулого року.

2021 року від туроператорів до скарбниці держави надійшло 47 млн грн.

Також зросли податкові надходження і від діяльності туристичних агентств – 50,33 млн грн проти 33,84 млн грн за аналогічний період 2023 року і 46,24 млн грн у січні-березні 2021 року.

На 41% у 2024 році зросла частка сплаченого податку від діяльності турбаз і дитячих таборів відпочинку. До бюджету від них надійшло в першому кварталі 36,18 млн грн податку проти 25,65 млн грн за перші три місяці минулого року. Однак порівняно з аналогічним періодом 2021 року податкові надходження впали на 70%, зі 119,18 млн грн.

Зафіксовано приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів – 704 тис. грн. проти 499 тис. грн. Хоча порівняно з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення нижчі вдвічі, тоді до бюджету надійшло 1,54 млн грн.