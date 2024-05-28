Прибуток оператора lifecell за квартал перевищив 580 мільйонів

Виторг мобільного оператора lifecell у січні-березні 2024 року збільшився на 16,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,12 млрд грн.

Про це йдеться у звіті материнської компанії Turkcell, передає ЕП.

Як повідомляється, чистий прибуток lifecell за перший квартал збільшився на 13% – до 582,7 млн грн.

Показник EBITDA (показник прибутковості до вирахування відсотків, податків, амортизації) lifecell за цей період зріс на 5,7% – до 1,69 млрд грн. При цьому EBITDA margin скоротилася на 5,3 процентних пункти – до 54,4%.

Капітальні інвестиції компанії в першому кварталі зросли на 58%, до 1,01 млрд грн.

Абонентська база lifecell за квартал зросла на 12,8%, втім, цифри не уточнюються.

Кому продають lifecell

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав'є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету.

На думку учасників ринку, перешкоджав завершенню угоди арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".

У квітні 2024 року Київський апеляційний суд скасував арешт 100% корпоративних прав ТОВ "Укртауер", якій належать вежі мобільного оператора lifecell.

Детальніше про нового власника мобільного оператора читайте в матеріалі БізнесЦензор "Мільярдер, товариш Макрона та зять найбагатшої людини у світі: Хто купує lifecell".