Найбільша нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати у Росії нафту за рублі, – Reuters
Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць.
Розраховуватися за російську нафту індійська компанія погодилася у рублях, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.
Водночас угода з "Роснєфтью" передбачає знижки на російську нафту для Reliance.
Згідно з умовами угоди, яка набула чинності на початку індійського фінансового року з 1 квітня, Reliance купуватиме дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою $3 за барель. Угода також дозволяє замовнику додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця.
Індійський нафтопереробник також купуватиме одну-дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки, головним чином суміші ESPO, що експортується з російського тихоокеанського порту "Козьміно", з надбавкою $1 за барель до котирувань у Дубаї, додали джерела.
Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уник санкцій Заходу.
Індія, третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти, стала найбільшим покупцем нафти з РФ після відмови від неї країнами Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях.
Як повідомлялося, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.
Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.
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Індія і раніше багато купляла тієї нафти, але за рупі, тепер ці рупі будуть викуплені ******* по хорошему курсу. Але нем це не на руку з оного боку, а з іншого Індія продає перероблене паливо в Європу, звідки воно попадає і до нас. Якось так, треба копати глибше.
Но зрада тут в том, что цены будет диктовать Индия! Ведь больше никто не берет! Китай покупает за юани (печатая их сам) и только Индия согласилась на рублевую оплату.
Рашка вже вдруге наступляє на валютні граблі. Перши є кітайськи, тепер індійськи.
А тут складніше .... але це все може бути як колись було з ЄС фактично купівля за євро але потім робилась конвертація в росбанку типу за рублі...
Зараз стелиться під Китай