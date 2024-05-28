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Індія (338) нафта (4617) росія (13633) рубль (328) курс рубля (135)

Найбільша нафтопереробна компанія Індії погодилася купувати у Росії нафту за рублі, – Reuters

путін,моді

Оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 мільйонів барелів нафти на місяць.

Розраховуватися за російську нафту індійська компанія погодилася у рублях, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

Водночас угода з "Роснєфтью" передбачає знижки на російську нафту для Reliance.

Згідно з умовами угоди, яка набула чинності на початку індійського фінансового року з 1 квітня, Reliance купуватиме дві партії загальним обсягом близько одного мільйона барелів нафти Urals зі знижкою $3 за барель. Угода також дозволяє замовнику додатково купувати ще 4 партії нафти щомісяця.

Індійський нафтопереробник також купуватиме одну-дві партії на місяць нафти з низьким вмістом сірки, головним чином суміші ESPO, що експортується з російського тихоокеанського порту "Козьміно", з надбавкою $1 за барель до котирувань у Дубаї, додали джерела.

Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уник санкцій Заходу.

Індія, третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти, стала найбільшим покупцем нафти з РФ після відмови від неї країнами Заходу у відповідь на вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях.

Читайте також: Індія дозволила російським компаніям страхувати танкери з нафтою, щоб обійти санкції, – Bloomberg

Як повідомлялося, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.

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Топ коментарі
+4
Та ми і не погано з європи купляємо бензин що виготовленій на орківській нафті... яку ж самі прокачуємо
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28.05.2024 17:37
+2
А где Индия будет эти фубли брать? Придет с долларами на российску биржу и продаст их там, взамен получив рубли? С риском попасть под санкции? Что то это на победу путина не очень похоже. Либо Индия что то рашке должна будет сначала продать за фубли, на которые она потом купит нефть - но что? Чай со слоном?
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28.05.2024 17:03
+2
Цитата: Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях. Джерело: https://biz.censor.net/n3491747

Індія і раніше багато купляла тієї нафти, але за рупі, тепер ці рупі будуть викуплені ******* по хорошему курсу. Але нем це не на руку з оного боку, а з іншого Індія продає перероблене паливо в Європу, звідки воно попадає і до нас. Якось так, треба копати глибше.
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28.05.2024 17:20
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А где Индия будет эти фубли брать? Придет с долларами на российску биржу и продаст их там, взамен получив рубли? С риском попасть под санкции? Что то это на победу путина не очень похоже. Либо Индия что то рашке должна будет сначала продать за фубли, на которые она потом купит нефть - но что? Чай со слоном?
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28.05.2024 17:03 Відповісти
Поиграются и забудут. Доллар выгоден всем бензоколонкам.
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28.05.2024 17:09 Відповісти
Цитата: Однак Індія платила за російську нафту в рупіях, дирхамах і китайських юанях. Джерело: https://biz.censor.net/n3491747

Індія і раніше багато купляла тієї нафти, але за рупі, тепер ці рупі будуть викуплені ******* по хорошему курсу. Але нем це не на руку з оного боку, а з іншого Індія продає перероблене паливо в Європу, звідки воно попадає і до нас. Якось так, треба копати глибше.
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28.05.2024 17:20 Відповісти
Та ми і не погано з європи купляємо бензин що виготовленій на орківській нафті... яку ж самі прокачуємо
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28.05.2024 17:37 Відповісти
вторинні, третинні та четвертинні санкції - пройтись по всіьому ланцюжку "кришна-харе"
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28.05.2024 17:43 Відповісти
Хінді русі бхай-бхай!
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28.05.2024 17:11 Відповісти
вова , плюнь тепер МОДІ в харю, як Байдену, як там Йухло тобі аплодлує-стоячи?
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28.05.2024 17:12 Відповісти
...а він тіпа буде на форумі ...
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28.05.2024 17:13 Відповісти
Де ці експерти що казали що Індія купляє тільки за рупії. Тобто Індія буде купляти рулі щоб купити нафту?
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28.05.2024 17:18 Відповісти
Или отмывка какая то или они хотят продавать дофига чая и т.д. что б иметь большую сумму рублей
Но зрада тут в том, что цены будет диктовать Индия! Ведь больше никто не берет! Китай покупает за юани (печатая их сам) и только Индия согласилась на рублевую оплату.
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28.05.2024 17:48 Відповісти
Як казав кіт Матроскін: "Щоб щось непорібне продати, треба спочатку щось непотрібне купувати!". Так і зараз, щоб Індія розрухувалась рублями, треба щоб рашка щось купували у Індіі - банани, чай і інший малопотреб за трійною ціною.

Рашка вже вдруге наступляє на валютні граблі. Перши є кітайськи, тепер індійськи.
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28.05.2024 17:28 Відповісти
Трохи не так в Китай продає за юані які він сам друкує.... і орки потім ті юані зможуть потратити тільки на купівлю китайських товарів...

А тут складніше .... але це все може бути як колись було з ЄС фактично купівля за євро але потім робилась конвертація в росбанку типу за рублі...
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28.05.2024 17:40 Відповісти
До XV века рубль представлял собой серебряный слиток и весил (в Москве) около 100 грамм; название его происходит от слова "рубить" - прут серебра весом(??) в одну гривну
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28.05.2024 17:32 Відповісти
А не знав...Київська гривна - вагова(таки й вагова...), лічильна і монетна одиниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі .
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28.05.2024 17:44 Відповісти
весом(??) в одну гривну !!!
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28.05.2024 17:45 Відповісти
Допускаю, що рубль від слова рупія.
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28.05.2024 17:47 Відповісти
Це ж країна, що розвивається, а значить робить що хоче! Коли Трамп пропонував прикрити цю лавочку-глобалісти підняли ґвалт до небес.
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28.05.2024 17:40 Відповісти
Цей рудий павіан все шукає собі спонсора і меле все, що вигідно майбутньому хазяїну.
Зараз стелиться під Китай
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28.05.2024 17:59 Відповісти
А где они берут рубли? Продают кучу тонн чая и прянностей в рф?
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28.05.2024 17:44 Відповісти
тепер я знаю, як виглядають потужні санкції.
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28.05.2024 23:56 Відповісти

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