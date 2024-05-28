БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1146 відвідувачів онлайн
Новини
2 159 16
Тарифи на воду (116) тарифи (1241) Водоканал (69) водопостачання (199) НКРЕКП (1436) Підвищення тарифів (214)

Нацкомісія підвищила тарифи водоканалів. Поки що тільки для бізнесу

вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травня, передає Укрінформ.

"Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується", – наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Зокрема, тариф на централізоване водопостачаня для непобутових споживачів у Києві зросте до 25,7 грн за кубометр (з ПДВ) з нинішніх 16,16 грн.

Так, з 1 червня будуть діяти такі тарифи на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 грн;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 24,53 грн;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 грн;
  • "Львівводоканал" – 20,04 грн;
  • "Чернівціводоканал" – 23,89 грн;
  • "Київводоканал" – 21,42 грн;
  • "Дніпроводоканал" – 24,18 грн;
  • "Житомирводоканал" – 32,34 грн;
  • "Черкасиводоканал" – 20,19 грн.

Водночас оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ) з 1 червня становитимуть:

  • КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 11,88 грн;
  • КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 10,45 грн;
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 6,87 грн;
  • "Львівводоканал" – 9,02 грн;
  • "Чернівціводоканал" – 10,28 грн;
  • "Київводоканал" – 9,66 грн;
  • "Дніпроводоканал" – 11,69 грн;
  • "Житомирводоканал" – 17,24 грн;
  • "Черкасиводоканал" – 10,51 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ "Енергоресурси" – 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення – для КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради (42,37 грн за 1 кубометр).

При цьому тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Читайте також: Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію, вони залежатимуть від обсягів споживання, – Галущенко

Як повідомлялося, наприкінці червня 2023 року НКРЕКП встановила нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця". Середньозважене зростання склало 32%.

Однак президент Володимир Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на водопостачання для населення, назвавши його ганебним і непрофесійним. Наступного ж дня НКРЕКП скасувала своє рішення.

За оцінкою об'єднання "Укрводоканалекологія", для повноцінної роботи водоканалів тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення у 2024 році необхідно підвищити на 50%.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Бізнес в свою чергу просто збільшить вартість товарів та послуг, відповідно, ціни зростуть для населення. Щойно піднімуть тариф на електроенергію, вкотре всі ціни зростуть. А далі ще зростання податків та акцизів задумали. Як і за що вижити простим людям нікого не цікавить.
показати весь коментар
28.05.2024 16:37
+4
якщо ти не казнокрад-корупціонер , то простій людині в цій країні не вижити ,повно пенсіонерів які отримують 3 тис. грн цього навіть прохарчуватися не вистачить, нерахуючи ком.послуги та необхідні ліки.
показати весь коментар
28.05.2024 16:50
+4
під час війни підняття тарифів не буде
найвеличніший з найвеличніших президент ЗЕ!!!
перевірок бізнесу не буде!
вчителям по 4 к баксів...
мільярд дерев та мільйон дронів!!!
кумів, сватів, друзів та знайомих у владі не буде!!!
корупціонерів посадимо, ***** в очі заглянемо...
чи це ***** мені приснилось????
показати весь коментар
28.05.2024 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При цьому тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3491736
БРЕХНЯ!!! В Тернополі вже два рази піднімали. З липня чекаємо чергове "покращення". Для начальства потрібно нові авто і нові моделі айфонів і ґалаксі закупити.
В нас водосховище в центрі міста, а тарифи, враховуючи всі доплати чи не найвищі в Україні, але виродкам все мало і мало... Хоча вода з крана просто технічна, її вживати можна хіба після фільтрування, кип`ятіння і відстоювання.
показати весь коментар
28.05.2024 16:37 Відповісти
Згадай результати президентських виборів 2019 по Тернополю. Тепер поржіть там. Хужє нє будєт
показати весь коментар
28.05.2024 21:31 Відповісти
Якби ж то тільки то... Тут в нас "мер" вже три терміни незмінний. І посаду він отримав, фактично по-спадку...
так що... кожен наріт вартий тої влади, яка його має.. Але ж хоть паржьом!
показати весь коментар
28.05.2024 21:33 Відповісти
Я певен, що половина Тернополя, обравши такого мера, звалила у польщу на працю, а розйопуватися за все мають ті, хто за цього чорта навіть і не голосував.
показати весь коментар
29.05.2024 04:36 Відповісти
Саме так...
показати весь коментар
29.05.2024 08:23 Відповісти
Бізнес в свою чергу просто збільшить вартість товарів та послуг, відповідно, ціни зростуть для населення. Щойно піднімуть тариф на електроенергію, вкотре всі ціни зростуть. А далі ще зростання податків та акцизів задумали. Як і за що вижити простим людям нікого не цікавить.
показати весь коментар
28.05.2024 16:37 Відповісти
якщо ти не казнокрад-корупціонер , то простій людині в цій країні не вижити ,повно пенсіонерів які отримують 3 тис. грн цього навіть прохарчуватися не вистачить, нерахуючи ком.послуги та необхідні ліки.
показати весь коментар
28.05.2024 16:50 Відповісти
27 % пенсіонерів в Україні отримує пенсію до 3 000 гривень.Як вони мають вижити за ці гроші?Але зеленому бидлу плювати,їм головне вкрасти чим побільше.
показати весь коментар
28.05.2024 17:22 Відповісти
90% пенсіонерів якраз і голосували за зепідра. Хай поржуть теперь. Хужє нє будєт
показати весь коментар
28.05.2024 21:28 Відповісти
Підтверджую. Попри всякий глузд теща-пенсіонерка голосувала за Зеленського.
Після цього діти втратили раніше хорошу роботу, внуки поїхали закордон, а теща померла.
показати весь коментар
29.05.2024 08:46 Відповісти
Блін, чому людям які не сплачують податки в бюджет країни дозволено приймати рішення (голосувати) про майбутнє країни та її молоді?!
показати весь коментар
29.05.2024 08:52 Відповісти
смт Любар вода холодна коштує 80 грн за куб, розкажіть мені яка дорога у вас вода.
показати весь коментар
28.05.2024 16:52 Відповісти
Що абсолютно точно сприятиме розвитку економіки ВНИЗ і подальшій жо*і для населення. Так не терпиться винищити всіх і пошвидше.
показати весь коментар
28.05.2024 17:26 Відповісти
під час війни підняття тарифів не буде
найвеличніший з найвеличніших президент ЗЕ!!!
перевірок бізнесу не буде!
вчителям по 4 к баксів...
мільярд дерев та мільйон дронів!!!
кумів, сватів, друзів та знайомих у владі не буде!!!
корупціонерів посадимо, ***** в очі заглянемо...
чи це ***** мені приснилось????
показати весь коментар
28.05.2024 18:44 Відповісти


Ахаха, ****** ішаки 73%, ось вам і інтєрєсноє рєшєніє - вдвічі підвищити 🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.05.2024 21:27 Відповісти
Чого тут усі скиглять? Дивіться кожноденні гундоЗЕки та тіштесь недоумком підЄрмачним.
показати весь коментар
29.05.2024 10:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 