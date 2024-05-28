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Гривня продовжує рекордно падати, євро вже майже 44 грн: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

обмен,валют

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 29 травня, на рівні 40,3958 грн/$, порівняно із 40,3012 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 21 копійку – до 43,9708 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.

Офіційний курс долара на 29 травня

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Топ коментарі
+37
Це все порохоботи винуваті! Накаркали. Казали, що якщо вибрати Зеленского, то буде війна, хаос, і долар по 40...
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28.05.2024 16:01
+17
Чекаємо на потужний відосик.
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28.05.2024 16:23
+16
Клята Гонтарева продовжує заробляти на простому народу.
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28.05.2024 16:13
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Це все порохоботи винуваті! Накаркали. Казали, що якщо вибрати Зеленского, то буде війна, хаос, і долар по 40...
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28.05.2024 16:01 Відповісти
оригінал https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA тут
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28.05.2024 16:31 Відповісти
"Сказано - здєлано!"
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28.05.2024 18:45 Відповісти
літеееемоооо.
Очікувано.
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28.05.2024 16:01 Відповісти
Мінфін АЛО ?? ах ну да їм же ш в доларах заносять ...
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28.05.2024 16:03 Відповісти
Ну одну обіцянку щєля таки майже виконав, скоро епоха бідності закінчиться, і в кого є хоч 100 доларів - стануть гривневими мільйонерами.
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28.05.2024 16:05 Відповісти
Хм, купив долари по 40,90.
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28.05.2024 16:06 Відповісти
Зелені 3,14дараси!!
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28.05.2024 16:08 Відповісти
Клята Гонтарева продовжує заробляти на простому народу.
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28.05.2024 16:13 Відповісти
євро 44,45 зараз коштує, це майже 44...
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28.05.2024 16:21 Відповісти
Чекаємо на потужний відосик.
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28.05.2024 16:23 Відповісти
"мої п'ять років ще не скінчилися"- Зеленський (с)
Цікаво який зараз бажаний курс для президента та олігархів?
раніше(2020)щоб уламати НБУ банкова зробила там повну зачистку https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/zelenskij-virishiv-obvaliti-kurs-grivni-do-chogo-mozhe-privesti-novij-dolar-v-ukraini.htm#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%3A%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Зеленський вирішив обвалити курс гривні: до чого може призвести
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28.05.2024 16:32 Відповісти
Ну как вам результат дебильного закона блокировки водительских прав и счетов ухилянтам? И ето только начало. Вся страна уйдет в тень откуда ее уже не вытащить за десятилетия
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28.05.2024 19:04 Відповісти
толковий комент

це лише початок, бо бізнес любить зрузумілі і стабільні правила гри
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28.05.2024 19:43 Відповісти
Партнери грошей не дали Наші гумористи не виконали зобов'язання, у їхній п-ж вже ніхто не вірить Не буде конкретних дій не буде фінансування Так що всі питання до зевлади
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28.05.2024 21:09 Відповісти
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28.05.2024 21:23 Відповісти
BBC

Колишня голова НБУ, а нині професор Лондонської школи економіки Валерія Гонтарева в https://biz.nv.ua/ukr/finance/sprava-privatbanku-ekonomika-pid-chas-viyni-ta-kritika-nbu-interv-yu-nv-z-valeriyeyu-gontarevoyu-50420663.html інтерв'ю NV Бізнес назвала роботу Нацбанку "жахливою".

Вона вважає, що НБУ надмірно перестрахувався, надто "закрутив гайки", і спізнився - і з поступовою девальвацією, і зі зниженням відсоткової ставки. Результат - "реальні витрати для країни", які Гонтарева оцінює у 200 млрд грн.

Гонтарева очолила Нацбанк після російської анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі, коли валютні резерви країни були на історичному мінімумі у 5 млрд доларів, а гривня знецінилася у два рази. Вона провела складну і непопулярну реформу банківського сектора, яку тоді назвали "банкопадом", але згодом стали називати основою того, що українська банківська система виявилася дивовижно стабільною під час повномасштабного вторгнення.

Тепер ексголова НБУ каже, що штучне утримання курсу не дозволяє мінфіну конвертувати фінансову допомогу від партнерів у більші обсяги гривні, знецінює експорт і стимулює імпорт.

"Від того, що неправильна валютна політика, Нацбанк сам не заробив, не дав експортерам заробити і не зупинив нікому не потрібний імпорт", - розповіла Валерія Гонтарева NV Бізнес.
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29.05.2024 08:45 Відповісти
а зєля ж казали , що війни не буде, що гривні по 40 не буде? шош такоє? безрукий прєзє з безмозклим урядом?курви, кухарки довбані!
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29.05.2024 08:55 Відповісти
Скільки ще часу Україна витримає цю владу?...
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29.05.2024 10:24 Відповісти
41,30 уже по 5 копеек даже не мацают?
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29.05.2024 11:17 Відповісти

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