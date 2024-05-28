Гривня продовжує рекордно падати, євро вже майже 44 грн: Нацбанк встановив офіційний курс на середу
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 29 травня, на рівні 40,3958 грн/$, порівняно із 40,3012 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро впав ще на 21 копійку – до 43,9708 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Очікувано.
Цікаво який зараз бажаний курс для президента та олігархів?
раніше(2020)щоб уламати НБУ банкова зробила там повну зачистку https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/zelenskij-virishiv-obvaliti-kurs-grivni-do-chogo-mozhe-privesti-novij-dolar-v-ukraini.htm#:~:text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%3A%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Зеленський вирішив обвалити курс гривні: до чого може призвести
це лише початок, бо бізнес любить зрузумілі і стабільні правила гри
Колишня голова НБУ, а нині професор Лондонської школи економіки Валерія Гонтарева в https://biz.nv.ua/ukr/finance/sprava-privatbanku-ekonomika-pid-chas-viyni-ta-kritika-nbu-interv-yu-nv-z-valeriyeyu-gontarevoyu-50420663.html інтерв'ю NV Бізнес назвала роботу Нацбанку "жахливою".
Вона вважає, що НБУ надмірно перестрахувався, надто "закрутив гайки", і спізнився - і з поступовою девальвацією, і зі зниженням відсоткової ставки. Результат - "реальні витрати для країни", які Гонтарева оцінює у 200 млрд грн.
Гонтарева очолила Нацбанк після російської анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі, коли валютні резерви країни були на історичному мінімумі у 5 млрд доларів, а гривня знецінилася у два рази. Вона провела складну і непопулярну реформу банківського сектора, яку тоді назвали "банкопадом", але згодом стали називати основою того, що українська банківська система виявилася дивовижно стабільною під час повномасштабного вторгнення.
Тепер ексголова НБУ каже, що штучне утримання курсу не дозволяє мінфіну конвертувати фінансову допомогу від партнерів у більші обсяги гривні, знецінює експорт і стимулює імпорт.
"Від того, що неправильна валютна політика, Нацбанк сам не заробив, не дав експортерам заробити і не зупинив нікому не потрібний імпорт", - розповіла Валерія Гонтарева NV Бізнес.