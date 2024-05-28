Державне "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 10%

Від початку цього року "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це заявила начальниця департаменту управління комерційною діяльністю НАК "Нафтогаз України" Світлана Іванчук, передає Укрінформ.

"За 2023 рік стався приріст видобутку на 5%. Ми плануємо розвинути видобуток і в 2024 році, загалом на 4%. Однак уже по факту п'яти місяців приріст складає 10%", – сказала Іванчук.

Окрім того, в "Нафтогазі" очікують заповнення газосховищ загальним обсягом у 8,6 млрд кубометрів на 1 червня, що відповідає мінімальним рівням заповненості на цей же час 2014-2019 років.

"При цьому споживання в цілому по Україні зменшилося приблизно на 30%", – додала Іванчук.

Вона також повідомила, що "Нафтогаз" завдяки фінансуванню від ЄБРР сформував страховий запас газу обсягом 0,75 млрд кубометрів.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.

До того стало відомо, що "Укргазвидобування" запустило дві високопродуктивні свердловини. Разом вони дозволяють додатково видобувати 390 тис. кубометрів газу на добу.

Загалом із початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.