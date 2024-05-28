На будівництво дисадка під Києвом витратять 280 мільйонів: "метр" обійдеться дорожче, ніж в елітних новобудовах

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області 24 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ "Міське будівництво" будівництво дитячого садка у селі Софіївська Борщагівка вартістю 283,37 млн грн.

За умовами угоди, до кінця 2026 року по вулиці Зоряній мають звести двоповерховий дитсадок на 150 місць з укриттям на 200 місць, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Дитсадок розрахований на вісім груп дітей, він матиме музичну і спортивну зали, пральню, медичний блок, харчоблок, службово-побутові приміщення і власну газову котельню.

Проєкт дитсадка замовляли ще у 2021 році, а торік його скоригували, додавши укриття.

Площа дитсадка невідома. В експертному звіті лише сказано, що загальна площа будівлі не перевищує максимально допустиму площу протипожежного відсіку – 4 000 кв. м. Отже, це будівництво коштує близько 71 тис. грн, або $1 800 за "квадрат".

У квітні Мінвідновлення встановило опосередковану вартість будівництва житла у Києві на рівні 25 183 грн, або $628 за квадратний метр із ПДВ. У доларах це втричі дешевше від ціни будівництва дитсадка, однак розрахований міністерством показник не включає у себе укриття.

Разом із тим, вартість дитсадку перевищила ціну пафосного житла у передмісті Києва. У ЖК "Софія" в Софіївській Борщагівці продають дворівневу трикімнатну квартиру площею 130 кв. м із дизайнерським ремонтом, всіма меблями та технікою по $1 615 за "квадрат".

На 2024 рік договором передбачено фінансування у розмірі 144 млн грн. Договірна ціна є твердою.

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Фірма "Міське будівництво" отримала підряд без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов. Нині власниками ТОВ "Міське будівництво" вказані директор Ілля Д’яченко, Андрій Д’яченко та Олександр Воловенко з Києва. За даними системи "YouControl", до 2022 року нею володіли київські ТОВ "Комплексбуд-НМ" тих же Д’яченків з донецькими адресами і ТОВ "Наша планета", яке належить ТОВ "Вінко Капітал Україна" Владислава Мельохіна.

Ще раніше, до 2019 року фірма "Міське будівництво" належала братам Теймуразу та Івану Гветадзе з Донецька. Іван Гветадзе був депутатом Донецької міськради від Партії регіонів, а Теймураз Гветадзе – депутатом Ленінської районної ради в Донецьку від Партії регіонів.

Попри зміну власників "Міське будівництво" має спільний номер телефону +380442721758 з вишгородським ТОВ "Промислово-будівельна група "Міське будівництво" братів Гветадзе.

Іван Гветадзе був співзасновником донецького ТОВ "Міжнародний молодіжний центр "Донбас" разом з Ігорем Костенком. Це колишній "міністр освіти" так званої "ДНР", який перебуває під санкціями РНБО України.

Також брати Гветадзе залишаються в державному реєстрі засновниками маріупольського ТОВ "Тріол-Авто" разом з Іриною Сафіулліною. Це дружина колишнього міністра молоді та спорту Равіля Сафіулліна (2010 рік та 2013-2014 роки) в уряді Миколи Азарова.