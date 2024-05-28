БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1146 відвідувачів онлайн
Новини
1 146 6
Мінагрополітики (1325) урожай (510) експорт (3737)

Мінагрополітики спрогнозувало падіння експорту українського зерна

зерно

Експорт зернових та олійних культур в наступному маркетинговому році (липень 2024 – червень 2025 року) складе орієнтовно 55 млн тонн.

Про це виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів в ефірі телемарафону, передає пресслужба міністерства.

Зокрема, очікується, що українські аграрії експортують 40-43 млн тонн зернових культур, а також 17 млн тонн олійних культур та продуктів їхньої переробки – олії та шроту.

Це менше, ніж у поточному маркетинговому році. За даними Мінагрополітики, з липня 2023 року станом на 27 травня 2024 року Україна експортувала 45,76 млн тонн зернових та зернобобових культур.

У 2022/2023 маркетинговому році Україна експортувала майже 49 млн тонн зернових та зернобобових.

Читайте також: Збільшиться тільки врожай сої: Мінагрополітики оприлюднило перший прогноз на 2024 рік

Як повідомлялося, раніше "Українська зернова асоціація" погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році на 1,5 млн тонн – до 74,6 млн тонн зернових та олійних.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро зерно будуть забирати продзагони ..історія повторюється
показати весь коментар
28.05.2024 14:45 Відповісти
Є рішення

- збільшити ще ціни на топливо

- забрати взагалі всіх комбайнерів а бронювати чиновників - вони ж все засіють

- збільшити податки

- збільшити акторів в управлінні економіки
показати весь коментар
28.05.2024 14:47 Відповісти
З 1 липня таки зростуть ціни на паливо, на 5 -10 гривень .. податки на паливо повернуть до довоєнного рівня. Ми вже насолоджуємося миром. Принаймні податкова...
показати весь коментар
28.05.2024 15:26 Відповісти
Збирати врожай підуть клоуни та жуліки з азартних ігор?
показати весь коментар
28.05.2024 15:24 Відповісти
Мінагрополітики спрогнозувало падіння експорту українського зерна

Блін, а репетують, що у світі ось-ось голод !!
показати весь коментар
28.05.2024 17:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 