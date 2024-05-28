БЕБ обшукало компанію, пов’язану з контрабандистом Альперіним: вилучили обладнання для виробництва сигарет

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробництві та у складах підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Зрештою було вилучено обладнання, на якому виготовляли нелегальні сигарети.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.

Раніше детективи встановили, що підприємство, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляє та продає сигарети з підробленими марками акцизного податку.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за наступними статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків,

ч. 1 ст. 366 – внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,

ч.1 ст. 199 – підробка марок акцизного податку

ч. 2 ст. 204 – незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів.

Як повідомлялося, раніше у травні БЕБ провело обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох вітчизняних виробників сигарет. Їх підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової продукції та її подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.