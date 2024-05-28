Українські фармацевти отримали доступ до технології мРНК-вакцин

Організація ООН The Medicines Patent Pool та міжнародна агенція Pharma-Consulting ENABLE повідомили про відповідність української фармацевтичної компанії "Дарниця" вимогам для передачі біотехнології мРНК Україні.

Такого висновку світові експерти дійшли після аудиту технічного оснащення заводу української компанії в рамках глобальної Програми передачі технологій мРНК-вакцин, повідомила пресслужба "Дарниці".

"Аудит підтвердив технологічну готовність "Дарниці" до виробництва вакцин на основі мРНК-технології локально в Україні. Наші лабораторії, рівень технічного оснащення та ефективність системи побудови внутрішніх процесів відповідають практикам провідних світових виробників біологічних продуктів", – зазначається у повідомленні.

У компанії зауважили, що доступ до технології мРНК стане значним поштовхом для розвитку медичних біотехнологій в Україні, оскільки вакцини на основі мРНК мають низку значних переваг над традиційними вакцинами, які використовують ослаблені або інактивовані форми вірусів.

Серед таких переваг – швидкість та ефективність дії вакцин, легка адаптованість до мутацій збудників хвороб, безпечність та знижені ризики алергічних реакцій, а також легке масштабування і відпрацьовані практики виробництва, що напряму впливає на собівартість препаратів і кінцеву ціну для медичних закладів і пацієнтів.

Поєднання цих факторів, стверджують представники "Дарниці", робить мРНК-вакцини революційним досягненням у галузі медицини, яке в майбутньому може докорінно змінити підхід до вакцинації та лікування різних захворювань.

"Успішне виробництво "Дарницею" мРНК-вакцин в Україні є важливою віхою в розширенні глобального доступу до передових медичних рішень. Вона підкреслює нашу прихильність до інновацій та нашу здатність відповідати високим стандартам, необхідним для сучасного виробництва вакцин", – наголошують у пресслужбі "Дарниці".

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The Medicines Patent Pool – це створена в рамках ініціативи Unitaid та підтримувана ООН організація, яка сприяє доступу до життєво необхідних ліків у країнах з низьким та середнім рівнем доходів через ліцензування та об'єднання інтелектуальної власності для виробництва генериків та розробки нових формул.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року компанія є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія, розв’язання проблем болю.