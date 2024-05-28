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бізнес (1095) інвестиції (1468) росія (13633) корпорація (74)

"Інвесторам морально байдуже": Західні компанії відмовляються від планів піти з Росії, – FT

компанії,бізнес,бренди

Все більше західних компаній, включно з Avon Products, Air Liquide і Reckitt, вирішують продовжувати бізнес у Росії, незважаючи на їх попередні заяви про намір піти з російського ринку.

Серед причин зміни свого рішення вони називають бюрократичні проблеми, а також відновлення споживчої активності, що збільшує прибутки, пише Financial Times.

Так, у вересні 2022 року Air Liquide оголосила про підписання меморандуму про продаж російського бізнесу команді місцевих менеджерів. Однак угода так і не була схвалена урядом Росії.

Інші компанії взагалі більше не відчувають потреби йти з Росії. Зокрема, Avon почала процес продажу свого російського бізнесу та отримала пропозиції від покупців, але вирішила їх не приймати.

Британська Reckitt у квітні 2022 року оголосила, що "розпочала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес". Однак під керівництвом нового виконавчого директора компанії Кріс Ліхт цей процес зупинився.

У березні 2022 року PepsiCo оголосила, що призупинила продаж і виробництво свого флагманського напою в Росії, але продовжує керувати молочним бізнесом у країні, у якому безпосередньо працюють 20 000 людей, а опосередковано – ще 40 000 сільськогосподарських працівників.

Її конкурент Coca-Cola припинила постачати концентрати для безалкогольних напоїв до Росії, але цю роль зайняв регіональний постачальник Coca-Cola Hellenic, у якому американській компанії належить 21% акцій. У серпні 2022 року Coca-Cola Helleniс створила окрему російську компанію Multon Partners, яка успішно продає російські версії брендів Coca-Cola.

Серед понад 2000 компаній, які вирішили, що залишаться в Росії, зокрема групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris. Останнім часом деякі з них стали більш відкрито озвучувати свої плани. За словами виконавчого директора Mondelez, інвесторам "морально байдуже", чи піде група з країни.

Інвестор-активіст і член правління Unilever Нельсон Пельц сказав FT цього року, що він тиснув на групу, яка вивчала варіанти продажу, щоб вона не йшла з ринку РФ.

"Якщо ми підемо з Росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша угода", – сказав Пельц, наголосивши, що з російського ринку не пішли такі конкуренти, як P&G і Colgate-Palmolive.

"Якого біса ми повинні?", – додав він.

Читайте також: Угорський OTP Bank готовий продати банк у Росії, але є проблеми з покупцями

Загалом понад 2100 транснаціональних компаній продовжують працювати у Росії після 2022 року, підрахували експерти "Київської школи економіки", тоді як приблизно 1600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили діяльність.

Невдовзі після вторгнення РФ в Україну у 2022 році десятки міжнародних груп обіцяли зменшити свою присутність у Росії, але відмовилися від цих обіцянок. Цьому сприяло ускладнення вимог до продажу бізнесу російською владою, а також проблеми із пошуком місцевих покупців.

Крім того, транснаціональні корпорації зважають на приклад Carlsberg і Danone, активи яких були конфісковані після того, як вони оголосили про плани піти з Росії.

Водночас експертка Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко зауважує, що зростання зарплат і краща, ніж очікувалося, економічна ситуація сприяли споживчому буму в Росії, що значно підвищило привабливість місцевого ринку для транснаціональних компаній.

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Топ коментарі
+15
🤔
Так а що далеко ходити? "Свати", "Ліга сміху"...
Та й зараз вигулькує іноді інформація про торгівлю україниських підприємств з московитами. То чого ж дивуватись рішенню західних компаній - у них війни точно немає.

О! Мало не забув найголовніше: "ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА"!!!
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28.05.2024 14:01
+13
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28.05.2024 14:08
+10
То як же дозволити Україні бити по росії, коли там знаходяться власні інвестиції.
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28.05.2024 14:08
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ой! це ж треба.....
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28.05.2024 13:58 Відповісти
Так вон с Украины! Показать, где выход и всё!
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28.05.2024 14:00 Відповісти
Ахаха, одразу бачу ви з сєкти простих рішень
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28.05.2024 17:04 Відповісти
В Америке все так думают. Или Ок, или NO!
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28.05.2024 17:21 Відповісти
https://biz.censor.net/user/590793 О, то Ви знаєте думку 333,3 мільйона американців!
манагер, економіст, соціолог... і ще не зекоманді?
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28.05.2024 19:26 Відповісти
І ще одна перевага диктатур.
У них є очі. А у бізнесу, який зробив західну політику своїм "чєго ізолітє", є тільки нюх на бабло.
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28.05.2024 14:00 Відповісти
В военное время - диктатура, панацея от измены!
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28.05.2024 17:22 Відповісти
особливо, коли диктатор покидьок та дурень.
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28.05.2024 19:28 Відповісти
🤔
Так а що далеко ходити? "Свати", "Ліга сміху"...
Та й зараз вигулькує іноді інформація про торгівлю україниських підприємств з московитами. То чого ж дивуватись рішенню західних компаній - у них війни точно немає.

О! Мало не забув найголовніше: "ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА"!!!
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28.05.2024 14:01 Відповісти
Це точно.
Хіба можна порівнювати шкоду для України від гіганта кондитерської промисловості із шкодою від якоїсь там "Мотор Січі" чи якогось "Кримського титану".
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28.05.2024 17:22 Відповісти
Інвестори це завжди ультражадібні потвори які прагнуть якнайшвидше відбити вкладене і отримати надприбуток поки обладнання не потребує ремонту. Потім продати застарілий хлам аборигенам і паралельно запропонувати чергові "інвестиції". Так працює ******** неоколоніалізм. Керівництво країн заохочує іноземні інвестиції своїх компаній і "інвестори" роблять саме те чого від них очікують їх матеинські держави. Пепсі робить саме те чого хочуть Байден і Трамп...
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28.05.2024 14:06 Відповісти
👍 👍 👍
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28.05.2024 14:11 Відповісти
Щось у мене складається таке враження,що програш України влаштував би Захід!
Допомагати Україні не потрібно,з Засрашкою торгувати можна!
Всі задоволені!
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28.05.2024 14:06 Відповісти
Ну так і влаштовував, якби Україна не чинила опір, а здалася. Що казали нашим дипломатам західні політики? "Навіщо вам допомагати, через 72 години буде новий світ" чи щось накшталт такого. Вони б виказали стурбованість і продовжили торгувати з паРашою.
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28.05.2024 14:12 Відповісти
Ні. Коли ***** почало агресивну загарбницьку війну Захід отримав унікальну можливість запровадження санкцій проти *****стану і це дозволяє не тільки ослаблювати фашистів, а й отримувати необхідні ресурси з *****стану значно дешевше. Тому "бити по ресурсному центру" не можна бо це зупинить потік дешевих ресурсів на Захід...
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28.05.2024 14:20 Відповісти
То як же дозволити Україні бити по росії, коли там знаходяться власні інвестиції.
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28.05.2024 14:08 Відповісти
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28.05.2024 14:08 Відповісти
Час іде, минають століття, а формула капіталу залишається тою ж.
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28.05.2024 14:13 Відповісти
Цей вислів цитував карл маркс. Що далі? На цензорі почнуть цитувати лєніна і сталіна і пропагувати комунізм?
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29.05.2024 09:37 Відповісти
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28.05.2024 14:15 Відповісти
Небольшой коментарий . Сказано это было по проводу платных общественных туалетов, когда ему закинули - ну неприлично же за это деньги брать. Не дословно, но в общем так
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28.05.2024 14:26 Відповісти
Хороші капіталісти
На вигоду роблять всі ставки
Кацапам готові продати
Для власної шиї удавки ...
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28.05.2024 14:15 Відповісти
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28.05.2024 14:16 Відповісти
Подібне давно не дивує. Цей світ котиться в прірву. І різноманітні ілонимаски зі своїми канабісними мріями про Марс не допоможуть. Взагалі має статися якийсь "ефект Перл Харбору". Інакше кіна на буде. На Україну за великим рахунком всім плювати.
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28.05.2024 14:19 Відповісти
спочатку на Україну наплювали 73 дупоголових. Решта - похідне.
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28.05.2024 19:30 Відповісти
Під час І Світової концерн https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=75-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_mod%C3%A8le_1914_Schneider&action=edit&redlink=1 Schneider в Франції виготовляв для армії та флоту гармати великого калібру.
На фронті французькі військові гинули тисячами та десятками тисяч кожного дня. А в цей час хазяї французького концерну через Швйцарію торгували відкрито з німецькими підприємствами, якими володіла німецька гілка клану Шнайдерів.
Так що нічого нового.
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28.05.2024 14:27 Відповісти
яка мораль там, де можна гарно заробити.... це в нас інвесторів доять всі, кому не ліньки та їхні права ніхто не захищає, а рашка зробила гарні умови для бізнесу, тому вони нікуди не підуть...
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28.05.2024 14:30 Відповісти
У нас гарні умови тільки для ахметова та іншої писдобратії
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28.05.2024 14:32 Відповісти
Так у нас влада створила такі умови що ні один нормалий інвестор в Україну не сунувся б .. все тільки для олігархів
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28.05.2024 14:31 Відповісти
Те, що Захід цинічний, вже не здивує. Хотілося б побачити звіт, що українські представники бізнеселіт та влади роблять для того, щоб спаплюжити репутацію цих компаній
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28.05.2024 14:32 Відповісти
У середу, 15 травня, компанія Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області. В нове виробництво інвестували 30 млн доларів.

Philip Morris планував піти з Росії до кінця 2022 року, але пізніше визнає, що може ніколи не продати свій російський бізнес.

агов, шароварні патріоти. де ви?
хочу почитати ваші коменти.
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28.05.2024 14:33 Відповісти
Судя по обрывочным москальским комментам (там, у них) как раз и делается все для того, чтобы по макс. усложнить выход бизнеса - а лучше просто подарите ваш бизнес и пошли от сюда
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28.05.2024 14:49 Відповісти
це та фабрика яку ФіліпМорріс вивезла з під Харкова, там немає жодної перемоги
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28.05.2024 23:46 Відповісти
Їм кацапсячі срублі не пахнуть
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28.05.2024 14:35 Відповісти
А яка там гадина перекачує московитський газ та нафту
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28.05.2024 14:39 Відповісти
Китай, Індія + нелегальні кацапсячі танкери під чужими прапорами.
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28.05.2024 22:14 Відповісти
Нормальні люди, які цінують здоров'я не будуть пити лайно кока-колу.
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28.05.2024 17:17 Відповісти
Християнсько - демонічний захід вже перейшов всі межі здорового глузду. Так тримати.
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28.05.2024 17:24 Відповісти
То Ви пропонуєте йти до православно-скрепного сходу?
Чи, просто, по-аматорськи лайно на вентилятор накладаєте?
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28.05.2024 19:34 Відповісти
Я пропоную заборонити християнство як деструктивний елемент.
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28.05.2024 22:16 Відповісти
тут все по марксу, 300 процентов прибыли и капиталист закроет глаза на убийство детей. Странно , а потом правящие классы не понимают, за что им режут глотки и вспарывают животы.
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28.05.2024 22:00 Відповісти
***** зробив так що вхід в Рашку рубль, а вихід - два. Тому ті компанії де менеджмент не готовий йти на збитки (бо його звільнять інвестори) і залишається. У такому разі Запад міг би компенсувати компаніям збитки тими грошима ***** що заморожені у західних банках. Але то занадто рішуче для западних політиків, там яєць майже ні в кого немає
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28.05.2024 23:49 Відповісти
Треба свідомо відмовлятись від продукції таких брендів. Коли держава дозріє, буде "дошка пошани".
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29.05.2024 09:04 Відповісти

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