"Інвесторам морально байдуже": Західні компанії відмовляються від планів піти з Росії, – FT

Все більше західних компаній, включно з Avon Products, Air Liquide і Reckitt, вирішують продовжувати бізнес у Росії, незважаючи на їх попередні заяви про намір піти з російського ринку.

Серед причин зміни свого рішення вони називають бюрократичні проблеми, а також відновлення споживчої активності, що збільшує прибутки, пише Financial Times.

Так, у вересні 2022 року Air Liquide оголосила про підписання меморандуму про продаж російського бізнесу команді місцевих менеджерів. Однак угода так і не була схвалена урядом Росії.

Інші компанії взагалі більше не відчувають потреби йти з Росії. Зокрема, Avon почала процес продажу свого російського бізнесу та отримала пропозиції від покупців, але вирішила їх не приймати.

Британська Reckitt у квітні 2022 року оголосила, що "розпочала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес". Однак під керівництвом нового виконавчого директора компанії Кріс Ліхт цей процес зупинився.

У березні 2022 року PepsiCo оголосила, що призупинила продаж і виробництво свого флагманського напою в Росії, але продовжує керувати молочним бізнесом у країні, у якому безпосередньо працюють 20 000 людей, а опосередковано – ще 40 000 сільськогосподарських працівників.

Її конкурент Coca-Cola припинила постачати концентрати для безалкогольних напоїв до Росії, але цю роль зайняв регіональний постачальник Coca-Cola Hellenic, у якому американській компанії належить 21% акцій. У серпні 2022 року Coca-Cola Helleniс створила окрему російську компанію Multon Partners, яка успішно продає російські версії брендів Coca-Cola.

Серед понад 2000 компаній, які вирішили, що залишаться в Росії, зокрема групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris. Останнім часом деякі з них стали більш відкрито озвучувати свої плани. За словами виконавчого директора Mondelez, інвесторам "морально байдуже", чи піде група з країни.

Інвестор-активіст і член правління Unilever Нельсон Пельц сказав FT цього року, що він тиснув на групу, яка вивчала варіанти продажу, щоб вона не йшла з ринку РФ.

"Якщо ми підемо з Росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша угода", – сказав Пельц, наголосивши, що з російського ринку не пішли такі конкуренти, як P&G і Colgate-Palmolive.

"Якого біса ми повинні?", – додав він.

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Загалом понад 2100 транснаціональних компаній продовжують працювати у Росії після 2022 року, підрахували експерти "Київської школи економіки", тоді як приблизно 1600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили діяльність.

Невдовзі після вторгнення РФ в Україну у 2022 році десятки міжнародних груп обіцяли зменшити свою присутність у Росії, але відмовилися від цих обіцянок. Цьому сприяло ускладнення вимог до продажу бізнесу російською владою, а також проблеми із пошуком місцевих покупців.

Крім того, транснаціональні корпорації зважають на приклад Carlsberg і Danone, активи яких були конфісковані після того, як вони оголосили про плани піти з Росії.

Водночас експертка Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко зауважує, що зростання зарплат і краща, ніж очікувалося, економічна ситуація сприяли споживчому буму в Росії, що значно підвищило привабливість місцевого ринку для транснаціональних компаній.