"Інвесторам морально байдуже": Західні компанії відмовляються від планів піти з Росії, – FT
Все більше західних компаній, включно з Avon Products, Air Liquide і Reckitt, вирішують продовжувати бізнес у Росії, незважаючи на їх попередні заяви про намір піти з російського ринку.
Серед причин зміни свого рішення вони називають бюрократичні проблеми, а також відновлення споживчої активності, що збільшує прибутки, пише Financial Times.
Так, у вересні 2022 року Air Liquide оголосила про підписання меморандуму про продаж російського бізнесу команді місцевих менеджерів. Однак угода так і не була схвалена урядом Росії.
Інші компанії взагалі більше не відчувають потреби йти з Росії. Зокрема, Avon почала процес продажу свого російського бізнесу та отримала пропозиції від покупців, але вирішила їх не приймати.
Британська Reckitt у квітні 2022 року оголосила, що "розпочала процес, спрямований на передачу права власності на свій російський бізнес". Однак під керівництвом нового виконавчого директора компанії Кріс Ліхт цей процес зупинився.
У березні 2022 року PepsiCo оголосила, що призупинила продаж і виробництво свого флагманського напою в Росії, але продовжує керувати молочним бізнесом у країні, у якому безпосередньо працюють 20 000 людей, а опосередковано – ще 40 000 сільськогосподарських працівників.
Її конкурент Coca-Cola припинила постачати концентрати для безалкогольних напоїв до Росії, але цю роль зайняв регіональний постачальник Coca-Cola Hellenic, у якому американській компанії належить 21% акцій. У серпні 2022 року Coca-Cola Helleniс створила окрему російську компанію Multon Partners, яка успішно продає російські версії брендів Coca-Cola.
Серед понад 2000 компаній, які вирішили, що залишаться в Росії, зокрема групи Mondelez, Unilever, Nestlé та Philip Morris. Останнім часом деякі з них стали більш відкрито озвучувати свої плани. За словами виконавчого директора Mondelez, інвесторам "морально байдуже", чи піде група з країни.
Інвестор-активіст і член правління Unilever Нельсон Пельц сказав FT цього року, що він тиснув на групу, яка вивчала варіанти продажу, щоб вона не йшла з ринку РФ.
"Якщо ми підемо з Росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша угода", – сказав Пельц, наголосивши, що з російського ринку не пішли такі конкуренти, як P&G і Colgate-Palmolive.
"Якого біса ми повинні?", – додав він.
Загалом понад 2100 транснаціональних компаній продовжують працювати у Росії після 2022 року, підрахували експерти "Київської школи економіки", тоді як приблизно 1600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили діяльність.
Невдовзі після вторгнення РФ в Україну у 2022 році десятки міжнародних груп обіцяли зменшити свою присутність у Росії, але відмовилися від цих обіцянок. Цьому сприяло ускладнення вимог до продажу бізнесу російською владою, а також проблеми із пошуком місцевих покупців.
Крім того, транснаціональні корпорації зважають на приклад Carlsberg і Danone, активи яких були конфісковані після того, як вони оголосили про плани піти з Росії.
Водночас експертка Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко зауважує, що зростання зарплат і краща, ніж очікувалося, економічна ситуація сприяли споживчому буму в Росії, що значно підвищило привабливість місцевого ринку для транснаціональних компаній.
Будь ласка, зачекайте...
манагер, економіст, соціолог... і ще не зекоманді?
У них є очі. А у бізнесу, який зробив західну політику своїм "чєго ізолітє", є тільки нюх на бабло.
Так а що далеко ходити? "Свати", "Ліга сміху"...
Та й зараз вигулькує іноді інформація про торгівлю україниських підприємств з московитами. То чого ж дивуватись рішенню західних компаній - у них війни точно немає.
О! Мало не забув найголовніше: "ЛІПЄЦКАЯ ФАБРІКА"!!!
Хіба можна порівнювати шкоду для України від гіганта кондитерської промисловості із шкодою від якоїсь там "Мотор Січі" чи якогось "Кримського титану".
Допомагати Україні не потрібно,з Засрашкою торгувати можна!
Всі задоволені!
На вигоду роблять всі ставки
Кацапам готові продати
Для власної шиї удавки ...
На фронті французькі військові гинули тисячами та десятками тисяч кожного дня. А в цей час хазяї французького концерну через Швйцарію торгували відкрито з німецькими підприємствами, якими володіла німецька гілка клану Шнайдерів.
Так що нічого нового.
Philip Morris планував піти з Росії до кінця 2022 року, але пізніше визнає, що може ніколи не продати свій російський бізнес.
агов, шароварні патріоти. де ви?
хочу почитати ваші коменти.
Чи, просто, по-аматорськи лайно на вентилятор накладаєте?